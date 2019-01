"Simeone logró lo mejor de mí"

125615

02.01 | Nac. e Int. Matías Abelairas

Uno de los dos únicos campeonatos de Primera División ganados por River en casi dos décadas tuvo como figura a Matías Abelairas y a Diego Simeone como entrenador. Fue el "Clausura" 2008.

En aquel momento el "Cholo" era un novato que en sus tres primeros años metía doblete con Estudiantes de La Plata y los millonarios. Una década después integra el podio de los mejores y más cotizados entrenadores del mundo.

"Cuando lo conocimos nos dimos cuenta enseguida de que era un entrenador distinto. Un técnico con una intensidad admirable, porque no para un segundo, no se relaja un instante, literal. El siempre quiere ir por más. Quizás después de ganar un partido en todos los equipos hay buen humor, buena sintonía, y nosotros era como si hubiéramos perdido. Nos exigía al máximo, todos los días de la misma manera, sin importar el resultado del último partido" recordó.

"Lo tuve en el comienzo de su carrera. El ha crecido muchísimo, y es un orgullo que me haya dirigido y que esté haciendo la carrera que está haciendo" dijo.

En el plano personal, Simeone logró el mejor rendimiento de Matías en primera división. "No sólo sacó lo mejor de mí, sino que saca lo mejor de cualquier jugador que pase por sus manos. Yo digo que un técnico puede hacer jugar bien o regular. No digo que el jugador no tenga responsabilidad, porque todo pasa por la cabeza del jugador, pero el entrenador es el que da la impronta. Y Simeone logró sacar de mí el mejor rendimiento".