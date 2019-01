Insólito: le volvieron a perder la silla de ruedas a Gustavo Fernández en un viaje a Oceanía

125637

El cordobés lo denunció vía Twitter. Un año atrás sufrió una situación similar. El inconveniente es que la silla de ruedas está hecha a medida. No puede usar cualquiera para jugar.



Gustavo Fernández, uno de los mejores del mundo en tenis adaptado, denunció este jueves que las empresas aéreas que lo llevaron a Australia, donde en los próximos días jugará el primer Grand Slam del año, le perdieron la silla de ruedas que utiliza para competir. Lo más curioso de todo es que el cordobés había vivido una situación similar hace exactamente un año.

"No quiero molestar, pero esta parece ser la única forma de llamar su atención. Mañana compito y nuevamente me perdieron la silla de ruedas. Favor alguien del staff contactarme lo antes posible así lo solucionamos cuanto antes. Intenté llamar todo el día", se quejó Fernández en su cuenta de Twitter.

No es la primera vez que Fernández, nacido hace 24 años en la localidad cordobesa de Río Tercero, sufrió con la pérdida de su herramienta vital para salir a la cancha.

En aquella ocasión, el 5 de enero de 2018, también en su viaje rumbo a Oceanía, la empresa Air New Zealand no le despachó la silla de ruedas en el vuelo. Y el argentino, como este jueves, lo denunció vía Twitter. Afortunadamente, todo se solucionó en cuestión de horas: la silla estaba en Sydney, Australia. Y Fernández pudo competir sin inconvenientes.

El inconveniente es que la silla de ruedas está hecha a medida. No puede usar cualquier silla de ruedas para jugar.

"La silla se divide en dos: por un lado la estructura y por el otro el cuadro, que es lo que se hace a medida. Eso es lo más importante, porque está hecho con las preferencias de Gustavo. No es algo que se pueda conseguir allá en Australia", le explicaba el año pasado a Clarín Agustín Segreti, amigo de Fernández y encargado de la logística desde Córdoba.

En mayo de 2013, Fernández había sufrido otro problema cuando viajó de Buenos Aires a Madrid a bordo de Air Europe. Entonces, al arribar a destino, le entregaron su silla de ruedas rota.

Ahora, a pocos días de comenzar la temporada, Fernández espera que se repita lo sucedido el año pasado, cuando pudo reencontrarse rápidamente con el implemento.

Después de alcanzar la cima del ranking mundial en julio de 2017, Fernández ocupa actualmente el tercer lugar de la clasificación detrás del japonés Shingo Kunieda y del británico Alfie Hewett.



Las repercusiones de los usuarios de Twitter



Una cuenta de LATAM Argentina respondió al mensaje de Fernández. "Hola, envíanos por DM código de reserva o número de ticket, nombre completo, DNI, correo electrónico, número telefónico y número de reclamo realizado en el Aeropuerto (PIR) para validar información y poder asistirte. Quedamos muy atentos a tu respuesta. Saludos."

La indignación a modo de ironía no se hizo esperar en el marco de todo lo que requería la empresa al momento de tomar este pedido urgente. Otro usuario agregó: "Qué pierdan valijas todo mal... pero perder una silla de ruedas es cualquiera...Vamos @gustifernandez4 !!!!

"Lindo stress pre-torneo...que a esta altura estas empresas no hayan logrado eliminar esa falla", se quejó otro. A eso se le sumó "Increíble pero real!!! Solucionen las urgencias,por favor!! Éxitos,Gusti!

Alguien más escribió: "Molestar??? Exigir ni más ni menos que lo que merecés! Que es lo que debería recibir cualquier pasajero, by the way... Éxitos en la gestión".

"Qué vergüenza! Digan que Gustavo es un Grande en todo sentido, porque cualquier otra persona reaccionaría distinto", agregó un usuario.



(Clarín / Twitter)