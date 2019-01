A tres semanas para el arranque

125763

Los olavarrienses tienen casi definido el plantel; Alumni Azuleño perdió a su figura y sumó varios del mercado local; a Independiente de San Cayetano se le fueron piezas clave e incorporó a cuatro, y en Huracán de Saladillo llegaron viejos conocidos de la liga y de 25 de Mayo.

Si de acá al miércoles (la nueva fecha establecida por el Consejo para dar a conocer el fixture y la forma de disputa del Torneo Regional Federal 2019) no cambia nada, quedan apenas tres semanas para el comienzo del polémico nuevo torneo para los equipos de interior, que impuso la administración Toviggino en reemplazo de los campeonatos Federales "B" y "C".

Sin información en contrario, la línea de largada será el fin de semana del 27 de enero y antes de la llegada del invierno se deberían conocer a los cuatro equipos que ascenderán al Federal "A" 19/20. Claramente ese objetivo apuntan Ferro y Racing, que se encontrarán en la fase de grupos con Independiente de San Cayetano, Huracán de Saladillo y Alumni Azuleño.

Los dos equipos olavarrienses terminaron una nueva semana de trabajo con el plantel casi completo. Por lo manifestado desde la dirigencia, apenas un jugador podría sumarse, tanto al grupo que encabeza Fernando Di Carlo como al de Mauricio Peralta.

Ferro comenzó algunos días después de Racing, y transita otro estadío de la pretemporada. Pero... Peralta ya mostró en el táctico del viernes en la cancha de Estudiantes lo que trabajando. Puso en campo un módulo 4-2-3-1, con los intérpretes esperados.

En la Pringles es un secreto a voces que falta un delantero de punta. Intentaron con Braian Uribe (ex Independiente de San Cayetano), avanzaron en la oferta económica, pero optó por quedarse en Deportivo Madryn. Algo parecido aconteció con Rodrigo Sánchez, el espigado delantero que pasó por Villa Mitre de Bahía Blanca.

La búsqueda se orientó hacia otras latitudes, y una vez más Gustavo Liggerini podría tener la llave para cerrar la última ficha de refuerzo. Mañana podría haber no sólo novedades, sino tal vez una confirmación.

En Racing la ficha que falta está en la defensa. Franco Carlucci es el único lateral izquierdo con experiencia en el plantel y, como el que se quema con leche ve un vaca y llora, avisados luego de lo que aconteció el año pasado (cuando Franco Janson sufrió la fractura de la rótula) siguen las negociaciones por un lateral izquierdo zurdo, con salida.

El ex Temperley, For Ever y Mitre de Santiago del Estero (entre otros) Martín Frejuk fue le primero que trascendió. Los tiempos apuran y la contratación de un "3" no debería pasar de mitad de semana.

A diferencia de Peralta, Di Carlo ya metió dos prácticas de fútbol formal. El jueves con un 4-4-2 clásico, y el viernes con un formato más elástico, que en algún momento se pareció a un 4-2-3-1 con los ingresos de Bortolotti y Quimey Marín de mitad de cancha hacia adelante.

Bortolotti es el jugador "comodín" de plantel, que le puede dar más de una solución: se formó en Racing de Avellaneda como lateral derecho, puede trabajar como volante central, interior por cualquiera de los dos lados y -de ser necesario- bajar a la zaga central.

Por Azul.Alumni Azuleño tiene como entrenador a Facundo Vitale. El bicampeón de la ciudad vecina (ganó el "Apertura" y el "Clausura") hizo una apuesta a lo local, como Sportivo Piazza un año atrás, pero no tan enfática. Y además hay que tener en cuenta que varios jugadores llegaron a Olavarría para reforzar a Ferro (los dos Borda, "Manteca" Fernández y Braian Carrizo) y Racing (Kevin Guevara y Raúl Tortorella, éste último a prueba).

Incorporó a Emiliano Massante y Marcelo Duarte de River, que ya saben lo que es jugar con esa camiseta: fueron campeones de Azul 2015. En 2018 perdieron la final del "Apertura" ante los albinegros.

También llegaron José Matos (arquero de Athletic, que reforzó a Piazza en el pasado Federal "C"); Jesús Gómez, (defensor, de Piazza, que puede jugar tanto en la zaga como en los laterales) y el volante central Matías Palermo, que conformó con el Chiky Borda el "doble cinco" de Chacarita. El talentoso Juan Siris (ex selección Sub 15) regresó de Cemento Armado.

Entre las bajas, perdió a una de sus mejores figuras, Kevin Guevara, que se sumó a la pretemporada Racing. Los dirigentes quieren retener al arquero Diego Toledo, de Tapalqué, para el resto del año.

En San Cayetano. Otro rival de los olavarrienses, Independiente de San Cayetano, conocido por Ferro (se eliminaron el los cuartos del último Federal "B"), perdió a varias piezas importantes: Emiliano Cortés está con los carboneros, Maxi Ciarniello se fue a Huracán de Ingeniero White y también Sebastián Corti (a un equipo de Madryn) dejó el plantel de Damián García.

Hasta el momento llegaron cuatro refuerzos: Jonathan Estarli (volante central, que estuvo en Independiente el pasado Federal "B"); Ever Ullua (delantero por afuera, viene de jugar Federal "B" con Racing de Balcarce); Julián Montagna (volante central, hizo inferiores en Racing de Avellaneda y fue subcampeón de Mar del Plata jugando para Urquiza) y Leonardo Verón (volante por la izquierda, ex Alvarado de Mar del Plata e hizo inferiores en Estudiantes de la Plata).

Está en duda el defensor César Espende (es jugador de Jorge Newbery de Lobería, y pide mucho por el pase) y negocia la llegada de Adrián Massan (defensor / volante por izquierda, también de Jorge Newbery de Lobería).

Desde Saladillo. Con el ex lateral de Independiente de Avellaneda Elvio Vázquez como DT, Huracán de Saladillo inició luego de la celebración de fin de año la pretemporada a las órdenes del profesor Osvaldo Debiasi, ex jugador de básquetbol de Ferro.

Del medio local se sumaron Manuel Supato, Pablo Massaccesi (enfrentaron a Racing, Estudiantes y Ferro en la década pasada), Juan Pablo Sosa, Hernán Marín, Manuel Ferrara y Juan Miguel Archet; de Argentino de 25 de Mayo llegaron Jonatan Lopardo, Flavio Biglia (ex arquero de Riestra), Manuel Montiel (ex Plaza España), Nicolás Locatelli; de Las Flores se incorporaron Agustín Osterrieh y Michele Betolet.