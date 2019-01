La Generación Z del "Tero" Di Carlo

125841

Federal Los juveniles de Racing en el Regional Amateur

Algunos, como Nico Grigera y el "Negrito" Quimey Marín, no sería de extrañar que terminen peleando por una camiseta titular; otros aspiran a tener algunos minutos en la competencia nacional.



Once pibes nacidos desde 1998 para adelante forman pare del grupo de juveniles en la pretemporada de Racing. No todos ocupan el mismo lugar: hay pelados de la primera pretemporada; "veteranos" de la segunda, con algunos minutos en el Federal "B" y un par, como Nico Grigera y Quimey Marín, que son muy tenidos en cuenta por Fernando Di Carlo y con una experiencia sobre el lomo que desmiente esos 20 años.



Quimey Marín es una de las perlas que aún quedan dentro del fútbol de Olavarría. Antes de cumplir los 20 años (nació el 16 de diciembre de 1998), había jugado un Federal "B" (con Embajadores) y dos Federal "C" con El Fortín, de los cuales ganó uno. Además tuvo una experiencia en la Liga pampeana.



Fatiga Russo lo hizo debutar con 16 años, frente a Ferro. Será su cuarto torneo del Consejo Federal. "A diferencia de los otros torneos, sé que vine a un club con historia, que quiere ascender" dijo.



Este Regional Amateur más que "C", ofrecerá semejanzas con un Federal "B", y Quimey tuvo mucho protagonismo el año pasado en Embajadores. "El Tero (Di Carlo) me conoce y sabe lo que le puedo dar. Fui para aprender, y terminé jugando mucho y sintiéndome muy cómodo" apuntó.



Otro que tiene demasiado trayecto con menos de 20 años es Nicolás Grigera. Apellido ilustre, su padre fue uno de los zagueros más exquisitos que ha dado esta tierra, pero él nunca lo vio jugar. Salió campeón con El Fortín con 17 años, estuvo en las inferiores de Aldosivi y Defensores de Belgrano y -aunque no parezca verdad- pensó en abandonar el fútbol con 19 años, cuando lo golpeó una lesión de meniscos y ligamentos cruzados.



Jugaba al básquetbol hasta los 12 años, y se decidió por el fútbol. El mayor impacto lo dio con la camiseta de El Fortín, cuando ganaron el local formando una gran pareja juvenil con Andrés Ilekis. Las curvas de la pelota quisieron que hoy comparta el plantel con Roberto Tucker, quien tomó la posta de su papá en la zaga fortinense.



"Es una deuda pendiente jugar con Racing en un torneo de esta magnitud. Me lo había tomado así el año pasado, pero cuando pasó lo de la lesión pensé en largar todo. Salió esta buena oportunidad y el Tero me dijo que venga a pelearla" reveló uno de los más experimentados de los Centennials chairas, nacido el 20 de junio de 1998.



Lautaro Colo es primo de todos los Colo que jugaron en El Fortín 15 años atrás, pero su tío y su abuelo chairas lo llevaron al Parque, aunque en la Urquiza pasó dos años de su formación. Es de septiembre del 98, y no sólo hizo la pretemporada con Carlos Girardengo, sino que también sumó minutos.



"Fue una linda experiencia; había grandes jugadores. Miraba mucho a Miguel López, que era uno de los que más hablaba con los chicos, igual que Raponi" señaló, y en este TRFA sus objetivos son dos: "Lo tomo para seguir aprendiendo, pero también tengo la ilusión de jugar" acotó.



Otro del '98. Gabino Roldán nació el 11de noviembre y como todos los arqueros juveniles, jugar es casi una quimera, pero compartir horas frente gente hecha debería dejarles mucho. "Debuté en primera en 2016, un partido que le ganamos 3-0 a Luján. Es mi tercera pretemporada: la primera la compartí con Néstor Ramírez y Senzacqua. Aprendí mucho de ellos. En la segunda también, con Gaby y el "Flaco" Torralba, y lo mismo este año con Nelson (Schonberger) y Nacho (Mosescu)".



Ignacio Baldo es lateral derecho, nació el 29 de septiembre de 2000. "Es mi primera pretemporada; la llevo bien, pero es medio complicada. Di Carlo me dijo que me esfuerce y que la tome como una enseñanza" precisó. Su debut en primera fue en 2017, en la derrota 2-1 con El Fortín. Es hincha de River, y le gusta Montiel



La 98 es la más nutrida. Darío Cardilo nació el 15 de febrero, debutó en primera en 2015, en la cancha de Hinojo, ante Loma Negra, y juega como volante central, un puesto con superpoblación entre Bortolotti, Romero, Fassino y Manuel Scacheri. El lapridense es uno de sus modelos. "Es una pretemporada para aprender y para mejorar. Todos los grandes de mi puesto me gustan, pero Manu y Tucker son los que más me aconsejan" comentó.



Otro volante central, pero de distintas características. En una familia de arqueros y mediocampistas, Federico Vedelini (nació el 4 de diciembre de 2000) aún no debutó en primera, sí con la tijera y por lo visto mucho no le gustó. "Esta feo estar pelado, pero está buena la joda; son cosas que pasan" aceptó.



"Juego de enganche o de doble cinco ofensivo. Acá me gustaba mucho el Guante Ibáñez y del fútbol profesional miraba mucho a Riqulme" contó



"Soy Joaquín Ayesa y nací el 31 de enero de 1998" se presentó el flaco, que está en el club desde los 3 años.



"Juego de mediocampista. Fui al banco el Federal B pasado y mi primera pretemporada fue en el Federal C con Fatiga Russo. El año pasado me tocó compartir el plantel con jugadores de mucha experiencia, que nos apoyaban en todos los entrenamientos y nos corregían los errores" señaló.



"Siempre las ganas de jugar están, pero uno tiene que aprender en estos planteles" subrayó Joaquín, que debutó en 2015 con Leo Gisler como DT, frente a El Fortín. Al partido siguiente, hizo su primer gol en primera ante Estudiantes.



Ever Palacios nació el 18 de enero de 1998. Debutó en el Federal "B" de 2015, con Alejandro Suárez, y le tocó entrar con Sarmiento de Coronel Suárez, en la cancha de Ferro, derrota que dejó a Racing al borde del descenso. Jugó 3 partidos y estuvo 7 en la planilla.



"Esto es para aprender y el sueño de jugar siempre está" exclamó.



Aunque su rostro y su voz dicen otra cosa, Nicolás Arista nació el 20 de septiembre de 2000. "Jugué diez partidos como titular en primera. Debuté a los 15 en la cancha de Sierra Chica, por la expulsión de Rodrigo (Vivas) y en la primera pelota que me tiraron atajé un penal. Salimos 1 a 1" recordó.



"Estoy en esta pretemporada para aprender. Tengo dos grandes arqueros por delante, como Schonberger y Nacho Mosescu. Nos dan consejos, nos dicen cómo pararnos, cómo tomar la pelota, como salir y muchas cosas" destacó.



De los Centennials de Racing, Agustín Texeira es el más jovencito. Nació el 25 de agosto de 2001, hijo de Pablo (lateral de Racing en los '90) mediocampista o extremo por la izquierda. Lo que tiene de técnica y conocimiento de juego, reconoce que le falta de lomo. Está en el club desde la escuelita y según sus compañeros tiene facciones del ex Huracán Romero Gamarra. El lo tiene como modelo.



"Debuté en primera contra Loma Negra, allá, y ganamos 3 a 2. Jugué seis partidos en primera y esta pretemporada la tomo como de aprendizaje. Si se puede jugar mejor, pero la idea es aprender" dijo.



De eso se trata. Más allá de los kilómetros recorridos.