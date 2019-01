"Todos saben a lo que vienen a Racing"

126206

Federal Jonathan Cayumán

Ex jugador de Alvarado, estuvo enfrente aquella noche inolvidable, cuando el equipo de Gustavo Noto ganó en tiempo de descuento con un gol de Christian Girard con la espalda

"Seis cóndores" significa el apellido Cayumán en la lengua de los pueblos nativos del Sur. A Racing, con que sea uno solo y vuele tan alto como lo hizo en su paso por Sarmiento de Ayacucho e Independiente de Chivilcoy le será más que suficiente en el Regional Federal Amateur que se viene.

Pretendido varias veces por Ferro, a través de su conexión con Juan Erreguerena, en la primera chance de venir a Racing, Jonathan Cayumán se vino. "He tenido muchos llamados de Ferro, por Juan. En Racing la primera vez que se pusieron en contacto conmigo fue este año, y no lo dudé por lo que es el club y por lo que es su gente" confesó el punta marplatense.

El "Vasco" fue un entrenador importante en uno de los mejores momentos de su carrera. "Ese año anduve bien. Es un gran técnico. Con él no alcancé a jugar un campeonato entero, porque antes de terminar me llamaron de Armenio y opté por una categoría superior, que además se ve mucho porque tiene la TV" apuntó.

Quedó la promesa del reencuentro con el ex entrenador carbonero, y no se pudo concretar por otra opción superadora. "Cuando él vino a Ferro el año pasado me volvió a llamar. Yo tenía una oferta de Unión Aconquija y preferí jugar en el Argentino 'A'. Se dio en Racing y ojalá se pueda lograr el objetivo" afirmó.

Ayacucho vio sus goles, pero la mejor versión estuvo en otro punto de la geografía bonaerense. "En Independiente de Chivilcoy creo que tuve un nivel bárbaro. Era el tercer año que me iba de Mar del Plata y además me pegaba en el hombro y la metía" destacó.

Jonathan fue participe en aquellos clásicos de rompe y raje con Alvarado, y estuvo la noche del gol agónico de Christian Girard con la espalda, en 2011, en el arco que da a la Avenida Sarmiento. "Me acuerdo de ese partido; fui titular. Nosotros jugábamos tranquilos porque ya estábamos clasificados y el punto se nos fue en la última pelota. Además fue un gol clave, porque mantuvo a Racing en carrera. Después se clasificó y logró el ascenso con Gustavo Noto" recordó.

"Eran choques apasionantes, que se sentían como un clásico. Los dos jugaban sus partidos de local con mucha gente y era lindo estar ahí adentro. ¿Si me acuerdo de alguno en especial? El de esa noche, porque había mucha gente y porque Racing necesitaba ganar" acotó.

De este equipo que está moldeando Fernando Di Carlo dijo que "hay jugadores que han estado en la B Nacional y en el Federal A, y todos saben a lo que vienen a Racing. También hay un equipo joven; son contados con los dedos de la mano los que tienen experiencia en el fútbol federal, cada uno sabe lo que debe hacer adentro de la cancha, y con el correr de los entrenamientos hemos ido logrando lo que pretende el 'Tero', y eso es bueno".

Su socio en ataque, durante la semana o en el único amistoso disputado hasta ahora, es Matías Ordozgoiti. "Me entendí rápido con todos, pero arriba jugamos con Maty (Ordozgoiti) y conectamos enseguida. Ojalá que siga como en esta pretemporada, porque él es el que levanta al equipo, y si está encendido ahí voy a estar yo" reflexionó.

Es bueno para su oficio que el gol haya aparecido rápido, en las prácticas formales de fútbol y en el amistoso con Grupo (hizo dos). "Por supuesto que es bueno, pero acá hay que seguir mejorando todos los días" advirtió.

Hay un objetivo a largo plazo que prefirió no mencionar, y otro más cercano, el primero. "Ahora la meta es terminar entre los dos primeros del grupo" cerró.