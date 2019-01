Los pibes velan las armas

126248

Nac. e Int. Sub 20

Con De la Vega, la Argentina espera el debut con Paraguay en el arranque albiceleste del Sudamericano, este domingo desde las 17.10 en Curicó. Va por TyC SPorts

Con el olavarriense Pedro De la Vega entre los once, el seleccionado argentino Sub 20 debutará este domingo en el torneo Sudamericano que se realiza en Chile jugando ante su par de Paraguay, por el Grupo B, con el fin de sumar un triunfo que le permita iniciar de buen modo el camino al hexagonal final que no sólo definirá al campeón sino que además otorgará cuatro plazas al Mundial de Polonia.

El partido se jugará desde las 17.10 en el Estadio la Granja de la ciudad de Curicó (a 193 kilometros de Santiago) y será televisado por TyC Sports.