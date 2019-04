La Selección Argentina de Futsal de Síndrome de Down llegará a Olavarría

129280

Se presentará en Olavarría de viernes a domingo. Los deportistas se preparan para jugar por primera vez el Campeonato del Mundo en San Pablo, Brasil, a fines del mes de mayo.

Con la organización del Club Estudiantes y el apoyo del Municipio, este viernes llegará a nuestra ciudad la Selección Argentina de Futsal de Síndrome de Down, que se prepara para jugar por primera vez el Campeonato del Mundo en San Pablo, Brasil, a fines del mes de mayo.

La presencia del combinado nacional será de viernes a domingo, con la realización de entrenamientos, exhibiciones, amistosos y distintas actividades de integración con la comunidad. Durante la próxima semana se darán a conocer mayores detalles del evento.

En la mañana de este jueves, en instalaciones de Estudiantes, se realizó una conferencia de prensa con el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Diego Robbiani, Ricardo Hoffmann en representación de la entidad albinegra, el presidente de la Liga de Fútbol Mario Paternó y director de Políticas de Integración para la Discapacidad Lucas Diaz Aspiroz.

"A partir de mañana tendremos a la Selección Argentina de Futsal de chicos con Síndrome de Down. Ellos clasificaron para el mundial que se va a disputar entre mayo y junio en San Pablo, Brasil. Su presencia en Olavarría surge a través de un contacto que hicimos con el coordinador de selecciones de la Federación Argentina de Deportes para personas con Discapacidad Mental (FADDIM) en el mes de enero y le ofrecimos la posibilidad de visitar nuestra ciudad", sostuvo Ricardo Hoffmann.

Asimismo indicó que "en reunión de Comisión Directiva del Club decidimos vincular la visita con el aniversario, como parte de los eventos que se organizan. Por suerte se pudo concretar, se armó un cronograma y nos sentamos a hablar con la Subsecretaría de Deportes del Municipio, con Diego (Robbiani) en un primer momento y fue una propuesta muy bien recepcionada de parte de las autoridades municipales, quienes se pusieron a disposición para colaborar en todo lo que fuera necesario. También hablamos con el Club El Fortín, a través de su presidente, Carlos Veneciano quien ofreció toda la disponibilidad de los dormis para que los chicos puedan alojarse allí".

"El programa comienza a partir de mañana, están llegando cerca del mediodía, por la tarde de 18:00 a 20:00 hay una actividad en el club donde va a haber un entrenamiento, una actividad integrada con chicos de inferiores.

Mientras que el día sábado van a entrenar por la mañana en el macrogimnasio, por la tarde van a jugar un partido amistoso a las 15:00 horas, con los chicos de Helen Keller que participaron de los Juegos Bonaerenses el año pasado. También va a estar presente un equipo de Azul. El domingo a las 10:00 horas en el macro van a jugar otro encuentro, entre un equipo que armaron entre Talleres Protegidos y el CEF 44", contó.

Finalmente Hoffmann destacó que "una de las cuestiones más importantes es que en la actividad del viernes y el sábado por la tarde va a haber urnas en el ingreso al maxi y al macrogimnasio para que la gente que venga a observar pueda colaborar para que estos chicos junten parte de los fondos que necesitan para viajar al Mundial. También estuvimos reunidos con las autoridades de las Escuelas de Educación Especial que comprometieron su presencia y aporte en diferentes actividades organizadas".

A su turno, el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Diego Robbiani sostuvo que "como Municipio buscamos fomentar la actividad, es el espejo para los chicos, ayer me tocó presentar con Lucas el Torneo de Pádel que se viene en Las Terrazas donde van a hacer una exhibición. Me parece que está bueno desde el Estado fomentar que niños y adolescentes se vean reflejados en estas actividades, más allá del objetivo que es colaborar con el equipo para que llegue a jugar el Mundial: me parece que es una buena oportunidad para que los padres se acerquen a los niños y vean que se pueden hacer este tipo de actividades, que se animen y aporten a que los chicos hagan esto, porque esto realmente es inclusión".

"Agradezco a la gente de El Fortín, que siempre está predispuesto a colaborar, estas cuestiones muchas veces se logran poniéndose de acuerdo entre los dirigentes y que esté esta predisposición para poder conseguir estos objetivos es algo muy importante. Las instituciones tienen que colaborar entre ellas para poder lograr estos fines que son los que realmente valen. Deseamos que vaya mucha gente, que aporte lo que pueda aportar. Recordemos que está abierta a todo el público. Toda la suerte del mundo", agregó.

Hoffmann agregó que "desde el área de Discapacidad del Municipio, con Lucas (Díaz Aspiroz), estuvimos mirando las instalaciones del Club, sabemos que en muchos casos, en estructuras tan añejas como las nuestras, tenemos falencias pero tratamos de suplirlas de la mejor manera. Agradecemos la colaboración del Municipio así como también de la Liga de Fútbol, que desde el primer momento se comprometió a invitar a los clubes".

Mario Paternó, el presidente de la Liga de Fútbol local, manifestó que "desde la Liga de Fútbol aplaudimos lo que están haciendo. Siempre apoyamos lo que hacen los clubes y el Municipio. Esperamos que tengan la mejor de las suertes".

Por último, Lucas Díaz Aspiroz contó que estuvo "acompañando en la previa, la organización, es muy lindo ver como se trató el tema, con el profesionalismo, de parte de Estudiantes y del Municipio, un laburo increíble".

Además del municipio, tanto el Club Atlético Estudiantes, como el Club Social y Deportivo El Fortín, autoridades educativas y de diversas áreas han comprometido su colaboración para que este fin de semana, la delegación visitante pueda cumplir con su objetivo de trabajo específico de entrenamiento pero también interactuar con la sociedad olavarriense.

Este proyecto tiene también como propósito posicionar el deporte adaptado al mejor nivel del alto rendimiento y buscar motivar el desarrollo social del fútbol adaptado en Argentina.