"Con jugar un Mundial ya ganamos"

129812

+ DEPORTES FUTSAL. Juan M. Velárdez, DT de la selección nacional Down

"Del 28 de mayo al 5 de junio vamos a tener el Mundial en Riberao Preto, pero el 6 vamos a seguir trabajando"

La selección nacional para futbolistas con Síndrome de Down pasó por Olavarría y su entrenador, Juan Manuel Velárdez, hizo un balance de la estadía en la Ciudad y además dio algunos detalles de este proyecto que tiene menos de dos años y se propone una consolidación no sólo en el aspecto deportivo, sino como vehículo para perfeccionar la integración.

"Estamos muy contentos. Nos trataron muy bien, el marco en el Club Estudiantes fue fabuloso y los chicos quedaron muy emocionados. Nos sorprendió el marco, sobre todo el primer día. Muchísima gente, y es importante para nuestra premisa, que es que se difunda el trabajo, que se conozca, que sepan que existimos, y que sepan que hay una selección para personas con Síndrome de Down" dijo Velárdez.

En lo específico, comentó: "Nosotros apuntamos al desarrollo. Del 28 de mayo al 5 de junio vamos a tener el Mundial en Riberao Preto, pero esto no se termina el 5 de junio. El 6 vamos a seguir trabajando, para que cada vez más personas con Síndrome de Down sigan jugando al fútbol y sigan desarrollándose a través del deporte. Siempre digo que el deporte debe ser una excusa para la integración".

"Somos una selección muy joven, que viene trabajando desde octubre de 2017. Así y todo, la de Olavarría fue nuestra décima concentración" acotó.

"Obviamente la idea es poder trabajar en la base. Nosotros no hacemos la parte recreativa, ni la social, porque después del Mundial apuntamos a mirar el semillero, con la gente que viene jugando. En Mar del Plata hay chicos muy chiquitos que vienen jugando al fútbol, en Córdoba lo mismo y la idea es que siga, que la gente tome conciencia e instalar la selección de Síndrome de Down" dijo.

Para llegar a este número de seleccionados el cuerpo técnico afrontó una tarea de scouting en casi todo el país. "Hemos hecho un evaluativo con alrededor de 300 jugadores con Síndrome de Down y a nuestro humilde criterio a Olavarría vinieron los mejores doce que consideramos para representarnos en un Mundial. Suponemos que deben haber muchísimos más talentos, pero los recursos son bastante escasos y dentro de ese marco tratamos hacer el mejor trabajo posible" comentó Velárdez.

Sobre las características del plantel que jugará en Brasil, el DT nacional apuntó: "Tenemos un promedio de edad de 24 años. Estos chicos transpiran la camiseta, son muy conscientes de lo que van a hacer, de lo que van a jugar. Tenemos un equipo técnico de primer nivel, todos trabajamos ad honorem, pero lo hemos tomado con responsabilidad y de ahí los frutos que se lograron".

Como la selección para futbolistas con Síndrome de Down va a una competencia, en la previa se sienten las expectativas. "Yo estoy muy ilusionado. Muchos me dicen 'bajá un poco la ansiedad', pero si no salimos campeones del mundo con estos chicos, se van a llevar un susto bárbaro -bromeó-. Va a ser el segundo Mundial de la especialidad, en el primero salió campeón Italia y segundo Portugal".

Ambas potencias ratificaron sus credenciales a fines de 2018. "Vienen de jugar la final de la Eurocopa Down, que ganó Portugal, y van a estar en Brasil. Nosotros somos un proyecto muy nuevito, porque en el primer Mundial no existíamos como selección, y todos soñamos con que llegue ese momento. Por supuesto que soñamos con ganar, pero con el hecho de jugarlo ya ganamos" cerró Velárdez.