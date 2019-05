Dieron la lista y Pedro De la Vega jugará el Mundial Sub20

130192

+ DEPORTES

La AFA presentó los 21 jugadores que partirán a Europa en busca de la Copa. El olavarriense esta en la nómina final después de una excelente práctica y un gol por la Superliga.



Pedro De la Vega se entrenó con la selección Sub 20, que pasa sus últimos días en la Argentina antes de viajar el 9 de este mes a España, para iniciar la fase final de su preparación con vistas al Mundial Sub 20 que arrancará el 23 de mayo en Polonia.



El equipo de Fernando Batista se clasificó a la Copa del Mundo como subcampeón del torneo Sudamericano disputado el pasado verano en Chile, detrás de Ecuador, y por delante de Uruguay y Colombia, las otras tres presencias del continente en el segundo certamen en importancia entre los organizados por la FIFA.



Este viernes, el entrenador Fernando Batista dio a conocer la lista definitiva de los jugadores que, desde el lunes quedarán concentrados de cara al traslado rumbo a España (el jueves 9 de mayo), donde cerrarán la puesta a punto antes de viajar a Polonia. El olavarriense Pedro De la Vega està en la lista de los 21 jugadores que jugaràn el Mundial.





"Pepo" (que viene de convertir su primer gol como profesional el pasado fin de semana, ante Vélez) fue una de las figuras del equipo en el certamen clasificatorio continental, y apareció cada vez que el entrenador puso en cancha a la base titular en el certamen amistoso disputado semanas atrás en España, donde la Argentina cayó ante Francia 1-0, venció por el mismo marcador a Japón y goleó a Arabia Saudita.



La selección argentina debutará en la Copa del Mundo el sábado 25 de mayo, cuando se enfrente desde las 15.30 (hora argentina) a Sudáfrica en el Estadio Tychy; se medirá ante Portugal el 28 de mayo a las 13 (Estadio Bielsko-Biala), y cerrará el Grupo F ante República de Corea el 31 de mayo a las 15.30 (Estadio Tychy).



Si el grupo de la Argentina aparece como complicado, más suerte tuvieron los dos últimos representantes sudamericanos, Colombia y Uruguay.



Los cafeteros estarán en el grupo A con la anfitriona Polonia, Tahití y Senegal, mientras que los charrúas acabaron en la llave C con Honduras, Nueva Zelanda y Noruega.



A priori, otro de los grupos más fuertes parece el E, con Francia (semifinalista en el último Sub 19 europeo y reciente vencedor de la Argentina en el torneo de Murcia), Mali (campeón africano de la categoría), Arabia Saudí (ganador del último torneo Sub 19 asiático), más Panamá, a priori el equipo más débil, aunque uno de los que acumula más experiencia, ya que será la sexta participación en las últimas nueve ediciones.



El el grupo "D" lo protagonizarán Estados Unidos, Ucrania, Nigeria y Qatar.



Los 24 participantes lucharán por suceder al campeón Inglaterra, que no se clasificó para la cita polaca por lo que no podrá defender el título logrado hace dos años en Corea del Sur, tras superar en la final por 1 a 0 a Venezuela, otra de las ausentes en esta edición.