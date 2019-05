130662

13.05 | Federal Mauricio Peralta

Mauricio Peralta analizó el partido y el torneo de Ferro. También lo hicieron Lorenzo Ferrara, José Vivas y Sergio Casilli.

Con su claridad habitual, y con una pausa antes de muchas frases para explicar bien sus sensaciones, el entrenador Mauricio Peralta se refirió a todo lo ocurrido en la serie ante Círculo Deportivo. Pero fue más allá, porque de alguna manera se terminó una etapa y Ferro deberá ordenarse de cara al torneo local ya que hasta 2020 -en caso de contar con la plaza- no habrá más competencia por fuera de la Liga local.

Eso será trabajo de la dirigencia a lo largo de la semana, en conjunto con el cuerpo técnico y los jugadores. Entonces, por lo pronto, Peralta comenzó con sus explicaciones y habló del duelo del domingo: "Ellos en ningún momento quisieron jugar, empezaron a hacer tiempo. Además, analizó que "el inicio nos costó con el gol que nos convirtieron, pero después siempre quisimos ir a buscar el empate".

Entonces, ante la eliminación, el DT de Ferro describió que "obviamente duele mucho porque veíamos que ellos no tenían armas para lastimarnos; estaba para ganarlo y había muy buenas sensaciones en los jugadores. Lo buscamos, aunque costó porque la cancha es amplia y el esfuerzo se fue sintiendo".

"Queríamos seguir en el torneo, aunque se sabía que en los penales podía suceder lo que finalmente pasó. Fue muy larga la serie, los muchachos patearon con una personalidad tremenda y el Pampa se plantó muy bien en el arco. Nos tocó a nosotros errar uno más que ellos", se lamentó el DT.

Por su lado, Peralta destacó el trabajo de sus dirigidos: "No hay nada para reprochar, hoy este grupo se quedó vacío. Tuvieron 90 minutos de una generosidad deportiva que a mí como cabeza de grupo me llena de orgullo", y además tuvo palabras para el simpatizante que viajó a Otamendi: "Hay que agradecerles, les queríamos dar una alegría, eso se habrá notado, aunque lamentablemente no lo pudimos hacer".

Además, tal vez por primera vez, explicó que "interiormente sabíamos que íbamos por la revancha perdida hace dos años y tratamos de actuar en consecuencia. Los jugadores se entregaron en el día a día, los dirigentes actuaron de la misma manera y hoy (por el domingo) lamentablemente nos toca quedar en la puerta y veremos en la semana cómo se planifica todo de acá en adelante".

También, en el global, el DT indicó que este ciclo -por la finalización de un certamen- se termina con "mucho dolor, estábamos confiados ya que sabíamos a lo que veníamos acá. Los jugadores estaban en la misma sintonía, por lo que ahora el dolor es muy grande. Aunque estoy orgulloso de pertenecer a este grupo".

En el final, el DT dejó en claro que "no hemos hablado sobre lo que se viene, con lo cual seguramente lo haremos en la semana. Se plantearán nuevos objetivos, ya que hay gente que le dedica mucho tiempo y esfuerzo a todo esto; el escudo de Ferro demanda pelear por cosas importantes, con lo cual se buscará ser protagonistas para estar otra vez en un torneo como este".

Explicación de Ferrara

El delantero de Ferro, después del último penal, fue el primero que reaccionó en el origen del conflicto que tuvo lugar en el campo de juego. Además, resultó informado -el único- y antes de dejar el estadio dio su versión: "Quiero felicitar a los chicos porque fue una serie muy pareja, pero alguien cuando ganaron vino y empezó a gritar al lado nuestro. No se justifica lo que hice, pero salí enojado por todo lo que hizo y entonces reaccioné".

"Está mal lo que hizo, pero también su parte ya que nos vino a gritar en una situación como esta. De última si no quiere saludar que se vaya directamente a festejar con su gente", explicó Lorenzo Ferrara quien advirtió: "Esto es fútbol, esperamos tener una revancha pronto".

José Vivas es el capitán de Ferro. Antes de dejar el campo de juego, y luego de saludar a la gente que acompañó al equipo hasta Otamendi, explicó lo vivido en la serie y también hizo mención a los incidentes ocurridos entre los protagonistas.

"Es un momento difícil, triste, pero estamos tranquilos. Lo que pasó en el final es un error de los jugadores, que nos equivocamos porque somos humanos... y nada más. Se pedirán disculpas si lo tenemos que hacer por la actitud". Y explicó la raíz: "No se qué jugador fue el que vino y nos sobró, ya que nos festejó en la cara. No había necesidad, ya que todos habían salido corriendo para abrazar al arquero".

Por otro lado, comentó que "es fútbol, y lo dimos todo. Perdíamos el partido y lo empatamos; pateamos 11 penales y erramos dos y por eso nos quedamos afuera", se lamentó y agregó: "Volvimos a hacer un mal partido en el primer tiempo, entonces fue complicado. Pero dejamos todo, a nuestra manera, y lo empatamos".

Por último, José Vivas dejó en claro que "este trabajo se va a valorar, aunque estamos tranquilos porque hicimos lo que debíamos".

Visión dirigencial

Finalizado el partido, y luego de varios minutos al lado del plantel, el presidente Roberto Vida, acompañado por Osbel Defalco y Sergio Casilli, se alejaron del vestuario cuando la delegación estaba lista para dejar el estadio "Guillermo Trama".

En ese momento, Casilli hizo su descargo: "Es lamentable cómo se manejó la Policía y cómo fue todo lo que pasó alrededor. En lo deportivo es un partido de fútbol, pero en principio a una final no podés venir con 12 efectivos. Tiraron hasta balazos de goma, ante la presencia de chicos, por lo que me pareció muy inoperante esa parte".

Además, aclaró que "fui a hablar con el árbitro para saber quiénes estaban informados, pero me dijo 'solamente el 16 de Ferro' (Lorenzo Ferrara). El se fue primero, pero en realidad tiene que ser el último. Se tenía que quedar a mirar para luego hacer el informe, como tiene que ser".

"Tanto de lo que pasó, como de la cancha, y demás. Se metió gente y había una persona con un cuchillo atrás del arco. Estoy esperando para hablar con el presidente para decirle que tenga cuidado si va a jugar la final acá, porque le va a ir mal", cerró el dirigente "carbonero".