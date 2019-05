Una pelota de béisbol golpeó a una niña

Una pelota golpeó a una niña fanática durante un juego entre los Cubs y los Astros en Houston el miércoles por la noche.

La misma fue trasladada a un hospital después del incidente, pero no hay información disponible por el momento sobre su estado de salud.

La pelota fue un foul que fue bateada por el jardinero de los Cubs Albert Almora Jr., quien estaba visiblemente perturbado después del incidente y tuvo que ser consolado por sus compañeros de equipo.



Awful scene in the Cubs/Astros game. A small kid was struck with the baseball in the stands. Almora Jr's reaction says it all. Prayers up. pic.twitter.com/fLAdwlsAVi