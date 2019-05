Del Potro ganó en cinco sets y paso de ronda

131327

El tandilense venció 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 y 6-2 al japonés Yoshihito Nishioka en el estadio Simonne-Mathieu

Juan Martín del Potro obtuvo el boleto a la tercera ronda de Roland Garros tras vencer al japonés Yoshihito Nishioka en el estadio Simonne-Mathieu luego de casi cuatro horas de acción.



El tandilense se impuso por 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 y 6-2 al número 72 del planeta luego de jugar durante 3 horas y 50 minutos en un partido que generó preocupación por el golpe que sufrió en la rodilla.



Delpo venía de dejar en el camino al chileno Nicolás Jarry en el debut. Si bien comenzó abajo en el marcador en ese encuentro, logró reponerse y se llevó el partido en los tres sets siguientes (3-6, 6-2, 6-1 y 6-4).



El argentino aventaja ahora por 2-0 en el historial a Nishioka: lo había vencido este año en el ATP 250 de Delray Beach (6-3 y 7-5).



Con este triunfo accedió a la tercera ronda del certamen y se topará el sábado próximo con el australiano Jordan Thompson, quien venció al croata Ivo Karlovic por 6-3, 6-4, 6-7 y 6-3.



"Estoy un poco más viejo y más roto. Soy consciente del estado en que me encuentro. Sabemos que estos torneos son parte de la recuperación según lo planificado con los médicos. No hay que tener las expectativas muy altas sino cuidar la rodilla y la salud para tener objetivos más importantes en el segundo semestre del año", había declarado Juan Martín tras vencer a Jarry.



Del Potro se ubica actualmente en la novena colocación del ranking mundial y defiende en París las semifinales a las que arribó en el 2018. Cayó ante Rafael Nadal en tres sets en aquella ocasión.



No es el único argentino que juega en la jornada: Federico Delbonis anima en estos momentos el cuarto turno del court 1 ante el italiano Fabio Fognini. El europeo lo aventaja en el historial con cuatro triunfos contra dos del tenista de Azul.



El ganador disputará la tercera fase del abierto francés contra el español Roberto Bautista Agut que superó al norteamericano Taylor Fritz.