Estudiantes no pudo con Liniers

131423

Federal Regional Juvenil

Estudiantes jugó este sábado, mientras que Embajadores lo hará este domingo en la competencia provincial.

Estudiantes fue local este sábado ante Liniers de Bahía Blanca, por la sexta fecha del Torneo Regional Juvenil, y el conjunto bahiense se llevó los das victorias en los compromisos que se jugaron en el Parque Carlos Guerrero y en el marco de la Zona Sur.

En Sub 13 y Sub 15 Liniers venció 1 a 0 a Estudiantes, que fue el equipo local en acción. Este domingo le tocará a Embajadores, que recibirá a Villa Mitre de Bahía Blanca a las 13 en Sub 13 (Nicolás Arenal) y desde las 15 en Sub 15 (Lisandro Rodríguez).