Entregaron becas deportivas

131537

+ DEPORTES

El intendente Ezequiel Galli, estuvo acompañado por el subsecretario de Deportes y Recreación Juan Agustín Galli y el director de Gestión Deportiva Marcelo Verna.

El intendente Ezequiel Galli encabezó la entrega de becas a deportistas de la ciudad rankeados en los primeros puestos a nivel provincial y nacional, en el marco del Programa "Espejos", impulsado por la actual gestión por segundo año consecutivo.



Acompañado por el subsecretario de Deportes y Recreación Juan Agustín Galli y el director de Gestión Deportiva Marcelo Verna, Ezequiel Galli dialogó con los deportistas en el Salón Blanco del Palacio San Martín, donde se concretó la entrega de becas.



Este programa comprende a deportistas mayores de 18 años, como complemento de las becas otorgadas para menores de esa edad y a los apoyos eventuales. De esta manera, se da continuidad al acompañamiento en fases de desarrollo. La propuesta tiene como objetivo colaborar, incentivar y potenciar a deportistas destacados de disciplinas que han mostrado gran rendimiento, progreso constante, dedicación en la preparación y adecuada conducta deportiva.



Siempre dentro de las posibilidades presupuestarias, es intención del Gobierno Municipal y del intendente Ezequiel Galli estar cerca, acompañar el esfuerzo de los deportistas que hacen trascender el nombre de la ciudad y fomenten los valores positivos y hábitos saludables del deporte.



"Es una alegría poder continuar con este programa, apoyando a quienes nos están representando de la mejor manera, porque cumplen los requisitos de la beca del Programa Espejos. Lo importante para nosotros es que los podamos acompañar, que sean un espejo, un ejemplo a seguir para los más chicos", sostuvo el Intendente.



Asimismo indicó que "queremos que muchos más chicos se vuelquen a hacer deporte, que se acerquen a los clubes, por eso también apoyamos las formativas de futbol, vóley, básquet. Tratamos que los clubes estén llenos de chicos, tenemos una obesidad infantil del 42%, es una cifra preocupante que queremos revertir".



"Todos ustedes están bien rankeados a nivel nacional y provincial, en cada uno de los deportes que hacen, un montón de disciplinas están representadas hoy acá. Nos enorgullece que nos representen en cada lugar donde van a competir. Decidimos apoyarlos con esta beca que para nosotros significa un esfuerzo importante. Esperamos que les sirva para seguir potenciando el entrenamiento y la competencia, para que sigan creciendo en las disciplinas que están llevando adelante", aseguró.



Por su parte, el subsecretario de Deportes y Recreación Juan Agustín Galli argumentó que "en todo el país tenemos un 60% de chicos que no practican ningún deporte fuera del horario escolar. Por eso, queremos que se referencien en ustedes, que ustedes puedan contagiarlos en esto de hacer deporte que es una política de Estado para nosotros. Ustedes representan a Olavarría en el país y el mundo, con muchísimo esfuerzo. Hay chicos que no han llegado aún a poder ocupar los lugares que ocupan ustedes en cada una de las disciplinas que practican. Necesitamos que ustedes puedan animarlos, alentarlos a seguir adelante, bien sabemos que de los fracasos se aprende mucho más que de los éxitos".



Con este Programa se busca el acompañamiento al esfuerzo de los 16 deportistas que hoy hacen trascender el nombre de la ciudad, fomentando los valores positivos y hábitos saludables del deporte.



"Este es un programa que fue creado por esta gestión. Antes había para los menores de 18 años y para los demás existían ayudas eventuales, como lo hacemos ahora con muchos otros que no reciben las becas", sostuvo el director de Gestión Deportiva Marcelo Verna.



Además indicó que es una "ayuda mensual para 16 deportistas que tienen entre 18 y 35 años, de acuerdo al rendimiento que tuvieron el año pasado, su continuidad y proyección".



"Están entre los mejores del país o tienen proyección y méritos para contar con un apoyo que les permita seguir creciendo y representando a nuestra ciudad", concluyó.



Los deportistas locales que recibieron la beca fueron:



Ludmila Posse (Ciclismo)



William Brun (Ciclismo)



Agustín Aquila (Skateboarding)



Alexander Stramessi (Atletismo)



Cecilia Fernández (Atletismo)



Gustavo Fernández (Atletismo)



Juana Quereilhac (Patín Artístico)



José Celis (Pesas Adaptada)



Daiana Moura (Natación Adaptada)



Gonzalo Andreasen (Boxeo)



Franco Benito (Boxeo)



Ramiro Liceaga (Natación)



Facundo Erguy (Pádel)



Agustín Suazo (Canotaje)



Rebecca Allen (Pádel)



Brenda Medina (Canotaje)