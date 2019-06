"Sabés que vas a caer, pero tenés que estar preparado para levantarte"

131729

"Látigo" Coggi habló de todo: el festival del viernes, la clínica y su actualidad como entrenador: "Quiero regalar algo de lo que aprendí", aclaró. También comparó su momento con el actual y se refirió a su hijo Martín.

Juan Martín "Látigo" Coggi tuvo una agenda cargada en Olavarría: el pasado viernes fue parte del festival de boxeo desarrollado en El Fortín, mientras que ayer -en las instalaciones de la Sociedad de Fomento 25 de Noviembre- estuvo al frente de una clínica en la cual se hicieron presentes amantes de la disciplina.

El ex campeón del mundo habló, mostró y tuvo un interesante ida y vuelta con los presentes; y pasado el mediodía fue el cierre de la actividad. Allí, Coggi se tomó todas las fotos que fueron requeridas y antes de retirarse se tomó un par de minutos para hablar de todos los temas. Y dejó muchos títulos, a poco más de 20 años de su retiro. Aunque está claro que el boxeo sigue siendo su pasión, aunque hoy a dicha disciplina la viva desde otro lugar.

-¿Hay que convivir con los golpes?

-Acá sabés que vas a caer, no hay nadie que no haya caído. Pero tenés que estar preparado para levantarte. Te pueden voltear 10 veces, por lo que te tenés que levantar 10 veces. Esa es la manera de decir 'acá estoy presente'. Si yo siento un golpe y me arrodillo, como hicieron varios de esta última generación, entonces dónde está el orgullo. Es económico el tema nada más, se va a buscar la guita.

