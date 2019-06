Con Fede Chingotto, Galli entregó becas

131858

En total se entregaron 28 becas a deportistas que se lucen dentro de su disciplina individual de mediano y alto rendimiento.



Este miércoles por la mañana en el Salón Rivadavia el intendente Ezequiel Galli entregó 28 becas para jóvenes deportistas individuales que se destacan en las disciplinas que practican, en el mediano y alto rendimiento.



El jefe comunal estuvo acompañado por el jugador de Pádel profesional Federico Chingotto, el Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Diego Robbiani, el Subsecretario de Deporte y Recreación Juan Agustín Galli y el Director de Gestión Deportiva Marcelo Verna.



Fue precisamente Juan Agustín Galli el que dio la bienvenida a los deportistas: "Gracias a todas las familias de los deportistas que son el sostén de ellos en la práctica del deporte y felicitaciones a los chicos que transitan un camino que no es fácil pero que da muchísimas satisfacciones".



Posteriormente el intendente Ezequiel Galli expresó: "Cada uno de estos actos es muy importante porque el apoyo al deporte es una de la políticas de Estado más relevante para nosotros".



En este sentido, el jefe comunal indicó: "Tenemos mucho talento y hoy nos honra Fede con su presencia y es una muestra de lo que se puede lograr con el deporte cuando tiene ganas y se esfuerza. Hoy es uno de los mejores jugadores de Pádel del mundo y nos representa a los olavarrienses así como Pedro De la Vega o Mateo Clemente, que actualmente es sparring de la Selección en la Copa América".



Asimismo, el mandatario agradeció a los padres porque "no sólo hacen un gran esfuerzo económico sino que además dedican mucho tiempo para cuidarlos, llevarlos a entrenar, viajar con ellos".



Con respecto a la política deportiva del Gobierno Municipal, Galli contó: "El otro día leí una nota en un medio de Europa que decía que un Euro invertido en deporte son tres Euros que el Estado se ahorra en salud. Por eso es tan importante que apostemos a la práctica del deporte".



Finalmente, Federico Chingotto se dirigió a los jóvenes y dijo: "Les deseo lo mejor a todos ustedes, nunca se reprochen nada de lo que hacen y no dejen de entrenar".



Las becas, que se entregan a los jóvenes a través de un monto mensual, en esta oportunidad fueron para: Àngeles Escobar, Marco Vivas, Julieta Arce, Ramiro Álvarez, Delfina Ruppel y Ludmila Salvatierra (Natación), Tatiana Tonel, Romina Masson, Emiliano Lerchundi, Jimena García y Paloma Wagner (Atletismo), Milena Martín Pascua (Patín), Donato Spaltro, Mauro Vecchi,Tobías Gómez, Martina Rodríguez y Bruno Eyler (Canotaje), Matías y Federico Iturbe y Teo Gamondi (Tenis), Irineo Macías (Triatlón), Lola Sánchez, Lucía Ciancio y Aaron Bahía (Tiro), Airton Trumpio (Ciclismo) y Mateo Conte y Valentín Sánchez (Pádel).