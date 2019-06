"Es hermoso representar a la Selección"

132209

William Brun

El olavarriense integrará el equipo nacional en el Panamericano de Pista y Ruta que se realizará en Jalisco (México), entre el 2 y 7 de julio.

El olavarriense William Brun (17 años) recibió una gran noticia en las últimas horas: la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta (FACPyR) confirmó a los ocho ciclistas que representarán a la selección argentina en el Panamericano de Pista y Ruta, que se llevará a cabo en Jalisco, México, entre el 2 al 7 de julio.

En esa nómina está el deportista local, que representa a la Federación Mar y Sierras, con lo cual se abrió una chance muy importante para William Brun ya que será parte del equipo nacional en un evento muy importante para su carrera.

Los convocados fueron los siguientes: Valentina Luna, Juan Manuel Godoy, Juan Paz, Lukas Dundic, Rodrigo Corro, Yoel Vargas, Federico Gómez y William Brun. El equipo estará a cargo del entrenador Gerardo Crisafulli, quien será secundado por Daniel Curuchet.

Vale señalar que William Brun logró su lugar en el Panamericano ya que fue campeón Argentino en Viedma (Ruta) y resultó tercero en el Argentino en San Luis (Pista). Entonces, esa suma de buenas actuaciones le permitió ser elegido entre un nutrido grupo de competidores que aspiraban a ese lugar.

El domingo 30 partirá desde Ezeiza hasta México para empezar a vivir este sueño, prueba en la que competirá en pelotón y en contrareloj. Además, teniendo en cuenta la proximidad del viaje, se buscan alternativas para solventar algunos costos extras ya que la Federación cumple con algunas obligaciones económicas (como el pasaje).

En el programa Conexión Deportiva, el joven comentó cómo recibió esta convocatoria: "Me puse muy contento cuando me enteré de la noticia; es algo hermoso representar a la Selección. Era uno de mis sueños", valoró el joven.

Además, Brun explicó que "la chance de tener una convocatorio surgió cuando fui campeón en Viedma, en Ruta. Ahí se sabía que tenía una posibilidad de competir en estos Panamericanos. Después quedé tercero en San Luis, en Pista, por lo que aumentaron" y otro guiño lo recibió cuando "a la semana de todo eso se comunicaron desde la selección con mi entrenador".

En su relato, el ciclista remarcó que "integrar el equipo de la Selección era uno de mis sueños, ya que el otro ya lo cumplí cuando fui campeón argentino. Todo se dio en el mismo año, por lo que estoy muy contento con los resultados".

Lógicamente, la experiencia en sí será muy rica y eso ya lo sabe el olavarriense. "Estuve hablando con mi papá, que me dijo que vaya a México y disfrute de todo lo que se viene, ya que hay que aprovechar estas oportunidades que nos da el ciclismo. Más allá del resultado, lo que se viene es muy lindo".

Brun también contó que "yo estoy muy metido en esto. No sólo para los entrenamientos, ya que también hay que alimentarse bien y consumir cosas sanas, además de tener un buen descanso" y señaló que "me van a tocar muchos días de trabajo intenso; hay que hacer muchos kilómetros. Esta semana la lluvia me perjudicó, por lo que ahora se vienen todos días fuertes".

En el final, con una frase, William Brun, valoró la chance que se le viene. "Soy chico todavía, tengo mucho camino por delante, pero está bueno empezar así y contar con este tipo de experiencias ya que está bueno salir a correr afuera. Por eso vamos a tratar de dejar todo para verme bien en la competencia".