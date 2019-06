Roberto Vidal: "Prefiero no adelantar nada"

132222

El presidente de Ferro tiene proyectos de infraestructura si venden a De la Vega. Aguarda con mucha expectativa el salto de Pedro al fútbol europeo.

Ferro Carril Sud aguarda con mucha expectativa el salto de Pedro De la Vega el fútbol europeo, desde el mismo momento que al cederlo al Club Lanús se guardó un quince por ciento en caso de una futura transferencia.

Su presidente Roberto Vidal, consultado anoche por EL POPULAR, advirtió que aún no recibieron comunicación formal, algo que en los hechos se podría producir hoy con la llegada de Lisardo (el papá de Pedro) a Olavarría.

"No sabemos nada, no tengo ninguna información como para poder hablar. Lo que tengo entendido es que la semana pasada el Genoa había ofrecido 10 millones de euros y que Lanús los había rechazado" comentó.

No obstante, Vidal reconoció "que el club tiene muchas expectativas en esta transacción, porque de concretarse nos podría permitir crecer en infraestructura, pero primero se tiene que cerrar todo, porque en estos casos hasta que no estén las cosas en la mano no se puede hablar".

"Ojalá se dé. Si se vende Pedrito nosotros tenemos muchos proyectos, pero hasta que no se realice la transferencia prefiero no adelantar nada" reiteró el titular carbonero.

En ese sentido, sin que tenga contacto una cosa con la otra, Vidal reconoció que desde hace un tiempo Ferro mantiene charlas con el intendente Ezequiel Galli para conseguir el reintegro de las cuatro hectáreas linderas a la ex Playa de Camiones, que fueran cedidas durante la anterior administración y recuperadas por el Municipio.

"Tuve una reunión con el Intendente y es un tema pendiente; quedó en que me iba a averiguar como es el tema. Tendremos que hacer una nueva reunión en próximos días" cerró.