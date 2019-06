Jugaron los veteranos

132342

Aficionado

Este sábado, en las tres categorías, hubo acción aunque en una de ellas comenzó un nuevo evento.

Se disputó este sábado una nueva fecha correspondiente al "Apertura" del fútbol de veteranos. En el caso de la categoría +35 y +50 resultó la octava de las revanchas, ya que en mayores de 42 se consagró Deportivo Fran y por eso comenzó la primera del Reducido.

En la categoría +50: La Candela FC 1 (José Vallejos) vs. Racing A Club 1 (Daniel Borra), Ferro 1 (Julio Martínez) vs. Club Atlético Hinojo 0, La Amistad 1 (Alejandro Gómez) - Agrupación Malvinas 0.

Independiente Loma Negra 0 vs. Club Atlético El Provincial 0, Ferrosur 2 (José Quintana y Jose Ragg) vs. Club Atlético Estudiantes 0, Carboneros FC 1 (Marcelo Mimbielle) vs. Sociedad de Fomento Mariano Moreno 0.

En +42, torneo Reducido: Sociedad de Fomento Mariano Moreno 1 (Julio González) vs. La Candela FC 0, Ferro 6 (Miguel Khun 2, Javier Lurbet 2 y Martín Garabento 2) vs. Ferroviario Hinojo 1 (Ricardo Nesprías), San Martín de Sierras Bayas 3 (Rubén Cisneros, Claudio Coumeig y Daniel Eguren) vs. Ferrosur 3 (Luis Albertario, Atilio Aresi y Mauricio Pastor), Sociedad de Fomento Independencia 0 vs. Club Atlético Pueblo Nuevo 8 (Mauricio Castro, Gustavo Díaz, Diego García 2, Hugo Parma, Cristian Sobarzo, Mariano Silva 2).

En +35: La Amistad 1 (Miguel Canozo) vs. Deportivo Español 1 (Eduardo Barragán), Club Atlético Hinojo 2 (Ricardo Arrua y Marcelo Mussi) vs. San Lorenzo 2 (Damián Alonso 2), Crotto FC 2 (Carlos Delaude y Martín Torres) vs. La Candela FC 3 (Germán Cazenave y Gerardo García 2); Sociedad de Fomento Mariano Moreno 2 (César Castañares y José Cerrudo) vs. Ferrosur 1 (Ariel Acevedo).

Sociedad de Fomento Amoroso 1 (Ricardo Elizaga) vs. Sociedad de Fomento Amparo Castro 1 (Pablo Rebolo), Racing A. Club 2 (Pablo Bravo y Sergio Tresarrieu) vs. San Martín 2 (Mauricio Nardini y Gustavo Viera).