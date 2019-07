Locales en el Provincial

132662

Pista y Campo Cross

El torneo Provincial de cross, que tuvo la presencia de seis atletas de El Fortín, se desarrolló el domingo en Miramar.

Un grupo de atletas de El Fortín estuvo presente en la jornada de domingo en el 41º Campeonato Provincial de cross, evento que se realizó en Miramar con la participación de distintos equipos del territorio bonaerense. El mismo tuvo lugar en distintas categorías.

Emiliano Lerchundi participó en los 5 kilómetros, categoría Sub 18, y logró el octavo puesto; mientras que en Sub 18 damas Jimena García logró la cuarta colocación en 3000 metros. Además, en la categoría Sub 16 damas compitieron dos atletas de El Fortín: Ursula Vivas logró el sexto puesto y Tatiana Tonel se quedó con la séptima colocación en la distancia de 2 kilómetros.

Por otro lado, en Sub 16 varones Fausto Olivera quedó 17º (3 kilómetros) y en Sub 14 femenino Victoria Aranzábal obtuvo el 17º puesto (2 kilómetros). Los seis atletas de El Fortín, que fueron acompañados por el entrenador Jorge Bellinzoni, se presentaron en un circuito de 1 kilómetro, el cual se presentó con agua y barro teniendo en cuenta las condiciones climáticas del día.