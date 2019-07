Guido Pella eliminó al sudafricano Anderson y esta entre los 16 mejores

132827

El bahiense se metió por primera vez en su carrera entre los 16 mejores de un Grand Slam.

El bahiense Guido Pella (26°) dio el batacazo en la cancha central del All England, tras derrotar al sudafricano Kevin Anderson, cuarto preclasificado, que le permite seguir soñando en Wimbledon, tercer Grand Slam del año.



Sólido tenística y físicamente, el local sumó otro hito en su carrera deportiva, eliminando al último finalista por 6-4, 6-3 y 7-6 (4), en dos horas y media de partido, y consiguiendo, por primera vez en su carrera, avanzar a la cuarta ronda de un torneo Major.



A pesar de llegar aquejado por las lesiones, el sudafricano dio destellos de calidad y jerarquía, contrarrestados en todo momento por el superlativo nivel de Guido, quien en octavos de final se las verá con el canadiense Milos Raonic (15°).



"No sé cómo describir este momento. Mi mente está en el lugar indicado. La confianza te la da ganar partidos, y como le dije a mi equipo, juego todos los partidos como si fuesen los últimos", expresó Pella, por segundo año consecutivo verdugo de un ex finalista del certamen londinense.

Desarrollo del juego



La consistencia y agresividad de Guido en los momentos claves (salvó 4 break points), más la intermitencia de su rival (cosechó 9 errores no forzados), le permitió al local adueñarse del servicio de Anderson en el décimo game y cerrar el 6-4 parcial.



En el segundo, a pesar de dilapidar la ventaja de 3-0 (perdió el saque en el 5° game), la solidez del bahiense (75% de primeros servicios) terminó haciendo la diferencia, ante un adversario inestable (13 errores). Tras quebrar en el octavo juego, lo cerró por 6-3.



Ninguno de los dos pudo aprovechar las oportunidades ante el servicio rival (Guido tuvo 5 chances de break, contra 4 de Anderson), por lo que el pleito se definió en el tiebreak. Allí, Pella deleitó al público con dos puntazos; curiosamente, los que le dieron el match point y el partido.



El bahiense, quien además eliminó al rumano Marius Copil y al italiano Andreas Seppi, va ante un nuevo golpe ante el canadiense Raonic, semifinalista en 2014, con quien no se ha enfrentado en el circuito profesional.



Vale recordar que en la víspera, Pella quedó eliminado en el cuadro de dobles, tras caer, en compañía del boliviano Hugo Dellien, ante la dupla conformada por el checo Roman Jebavý y el austríaco Philipp Oswald, por 6-4, 5-2 y abandono. (La Nueva)