Nicolás Russo dijo que se cayó el pase de Pedro

El Genoa de Italia se convirtió en noticia este fin de semana en varios frentes: los más mediáticos fueron su intromisión en el pase del venezolano Hurtado a Boca y la venta del defensor cordobés Cristian "Cuti" Romero a la Juventus. En el medio se supo que Lanús dio por caído el pase de Pedro De la Vega a la entidad de la región de Liguria.



Genoa hizo caja importante con los 30 millones de euros que recibió por el pase del defensor cordobés (el 17 de noviembre de 2016 se presentó en la cancha de El Fortín con el Sub 20 argentino), pero desde hace diez días cortó las comunicaciones con la entidad de sur del Gran Buenos Aires.



Ayer este medio se pudo comunicar con el presidente granate, Nicolás Russo, quien confirmó que "el pase no se concretó. Hubo una propuesta del Genoa. Hubo avances, charlas, pero se quedó en eso".



"Estas negociaciones con el Genoa estaban muy avanzadas, pero se concretan cuando el jugador viaja y se hace la revisión médica, y nada de eso pasó.¿Qué pasó? Problemas de ellos, de dinero. No puedo decir otra cosa" acotó el titular de Lanús.



Russo prefirió ver la mitad llena del vaso. "Pedro es jugador de Lanús y vamos a seguir disfrutando de un grandísimo jugador y mejor persona. Después, si viene una propuesta que sea buena para Pedro y buena para Lanús la vamos a analizar, pero hoy Pedro se queda en Lanús".



Pedro De la Vega viajó con Lanús a Medellín, donde el sábado el equipo de Luis Zubeldía igualó 0-0 con Atlético Nacional en el primer amistoso de la pretemporada y, aunque el DT pampeano puso dos equipos diferentes en cancha, el chico olavarriense no tuvo minutos en el "Atanasio Girardot".



Este miércoles a las 10 de la mañana, el granate medirá fuerzas contra Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio principal de Cabrero y Guidi, abierto a la prensa y el público en general.



Mientras el DT de Lanús aguarda por la llegada de refuerzos en ofensiva, hay acuerdo de palabra con River para sumar a préstamo a Carlos Auzqui, si bien la prioridad para Zubeldía es el volante zurdo uruguayo Leonardo Fernández, la joven promesa que fue figura y goleador del campeonato oriental 2019 en Fénix (12 tantos en 15 partidos).