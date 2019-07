Estudiantes festejó en tres categorías

133151

Local Inferiores

Estudiantes, tras las victorias en décima, novena y octava, se quedó con el torneo "Apertura". Resta la definición en tres categorías

El torneo "Apertura" tuvo este sábado el grueso de los partidos de la octava fecha -y penúltima- del certamen de divisiones inferiores, con lo cual hubo definiciones en tres de las cinco categorías que forman parte del evento.

El destacado fue Estudiantes, porque como local le ganó los duelos a Loma Negra y así festejó que es el mejor del segundo torneo en décima, novena y octava. En séptima queda todo abierto, mientras que en sexta será un mano a mano entre Estudiantes y Ferro.

El Fortín vs. Ferro C. Sud, en el "Ricardo Sánchez":



Décima: El Fortín 2 - Ferro 0

Novena: El Fortín 1 - Ferro 0 (viernes)

Octava: El Fortín 0 - Ferro 0 (viernes)

Séptima: El Fortín 0 - Ferro 0

Séptima bis: El Fortín 1 - Ferro 0

Sexta: El Fortín 0 - Ferro 1

Estudiantes vs. Loma Negra, en el Parque Carlos Guerrero:

Décima: Estudiantes 1 - Loma Negra 0

Novena: Estudiantes 1 - Loma Negra 0

Octava: Estudiantes 2 - Loma Negra 1

Séptima: Estudiantes 2 - Loma Negra 0

Sexta: Estudiantes 3 - Loma Negra 0

Embajadores vs. Sierra Chica, en el "Clemente Di Carlo":

Décima: Embajadores 1 - Sierra Chica 0

Octava: Embajadores 0 - Sierra Chica 1

Séptima: Embajadores 1 - Sierra Chica 1

Sexta: Embajadores 2 - Sierra Chica 0

San Martín vs. Atlético Hinojo, en el "Pozo Serrano":

Décima: San Martín 1 - Hinojo 0

Novena: San Martín 1 - Hinojo 1

Séptima: San Martín 0 - Hinojo 3

Sexta: San Martín 1 - Hinojo 4

Racing A. Club vs. Luján, en el "José Buglione Martinese":

Novena: pendiente

Octava: pendiente

Séptima: Racing 2 - Luján 1

Sexta: Racing 0 - Luján 1

La definición. En décima Estudiantes acumuló 17 (Ferro es segundo con 13); en novena el albinegro llegó a 19 (Loma Negra y Racing suman 11) y en octava el Bata sumó 16 (Ferro 12). Ahora, los mejores del "Apertura" irán ante el ganador del "Preparación".

En décima: Racing vs. Estudiantes; en novena: San Martín vs. Estudiantes; en octava: Racing vs. Estudiantes. En séptima y sexta a definir, teniendo en cuenta que el primer torneo lo ganó el bataraz.