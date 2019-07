Presentaron la Copa CAE

133620

Local Fútbol juvenil

En la sala de marketing de Estudiantes se realizó la presentación del certamen que arrancará este sábado.

La séptima Copa CAE de invierno ya tiene todo listo, con la confirmación de los equipos participantes, las zonas y el fixture correspondiente para este evento que organiza Estudiantes. Además, este jueves fue el turno del lanzamiento oficial.

En este caso la participación será para las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17. Lógicamente Estudiantes será la sede central del certamen, y utilizará tanto el estadio como el predio deportivo, mientras que como subsedes estarán los escenarios de Embajadores, Racing A. Club y Loma Negra. De esta forma se dividirá de buena forma la cantidad de encuentros, teniendo en cuenta que competirán 62 equipos.

Son 27 los clubes que ya confirmado su presencia. hasta Olavarría llegarán instituciones de Azul, Tandil, La Madrid, Laprida, Mar del Plata, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Coronel Suárez, Bolívar, Monte Hermoso, Junín de Los Andes y obviamente que los clubes locales también serán protagonistas.

Además, serán 56 los equipos que animarán la Copa de Invierno CAE 2019: 22 buscarán el título en Sub 17 (categorías 2002-2003), 20 en Sub 15 (2004-2005) y 14 en Sub 13 (2006-2007).

Desde el sábado y hasta el lunes 29 se desarrollarán las rondas clasificatorias; el martes serán los cuartos de final, mientras que el miércoles quedará reservado para las semifinales y tercer y cuarto puesto, por lo que el jueves 1 de agosto se terminará todo con las finales.

Como es habitual, se reconocerá a los cuatro primeros equipos, más goleadores, arqueros menos vencidos, fair play y mejor jugador en cada una de las categorías.

En cuanto al lanzamiento, el dirigente Ricardo Hoffmann comentó una novedad para esta edición ya que las copas tendrán una denominación. "La Sub 17 será Copa Municipio de Olavarría, mientras que en las otras dos hemos decidido homenajear a dos personas que son del club y con los cuales vivimos muchos momentos lindos en el fútbol, como son los casos de 'Dady' Pires y la 'Pantera' Schwab; ellos aceptaron y para nosotros es una satisfacción".

Por su lado, Marcelo Verna (director de Gestión Deportiva) indicó que "es muy bueno el tema de la continuidad, eso hace al éxito de los torneos. En cada Copa eso se ve", y Dardo Seibel, actor principal en la organización, explicó que "cada año nos vamos superando, tanto en la cantidad de equipos como en las subsedes y en los alojamientos".

"Eso es importante, ya que significa una entrada de dinero y más allá de que este evento es organizado por Estudiantes, creo que tiene que ser en función de Olavarría".