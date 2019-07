Emilio Wagner: "en Agustín veo a Diego"

133762

+ DEPORTES

El papá del submarinista desaparecido en el ARA revivió con emoción la victoria de Vernice en Lima. Fue luego de que el palista decidiese llevar la silueta del buque y el nombre de su hijo estampados en el costado del bote.

Emilio Wagner y Catalina Clar apenas alcanzaron a ver la final del K1-1000. Se abrazaron fuerte y lloraron frente al televisor con las imágenes que llegaban desde Perú por Diego y por Agustín, ese pibe desconocido hasta hace algunas semanas, que aprendieron a querer después del gesto de llevar la silueta del ARA San Juan y el nombre de su hijo estampados en el costado del bote.

Anoche, del otro lado del teléfono, Catalina sólo pudo confesar su emoción y su eterno agradecimiento al bicampeón panamericano, y prefirió que su marido contara cómo habían vivido una jornada tan especial para ambos, cuyo pico máximo de emoción fue cuando vieron a Agustín Vernice -en la TV Pública- dedicando su extraordinaria labor a la memoria de Diego Wagner Clar.

"Fue un día muy emotivo para nosotros, muy fuerte. Rompimos en lágrimas, nos abrazamos. Sentimos en Agustín una persona extraordinaria. Realmente es un chico admirable y con una fortaleza física y mental increíble. Conocí en él a un chico espectacular" ponderó el papá del joven desaparecido en las aguas del Atlántico Sur.

"Lo poco que tuvimos la oportunidad de charlar con él se refirió a Diego como si lo conociera de toda la vida, siendo que nunca se habían visto. En esa oportunidad me dijo unas palabras que me van a quedar grabadas por siempre en el alma: 'A partir de ahora nunca más voy a estar solo, Diego me va a acompañar en el bote'. Para nosotros fue hermoso haberlo visto ganar, y que él lleve en el kayac parte del corazoncito de los 44 chicos es muy fuerte" comentó, muy emocionado, Emilio Wagner.

El dolor de Emilio y Catalina será imposible de apagar, pero caricias al alma como esta ayudan a llevarlo. "Lo que ha hecho Agustín es mucho más que eso. No tiene palabras su gesto, el sentimiento que expresa por los chicos y por Diego es increíble" destacó.

"Es un pibe admirable. Se ve la clase de persona que es. Me hace acordar tanto a Diego. Diego era así; era un chico que todo lo que se proponía lo lograba y veo en Agustín la misma imagen de Diego. Veo la misma calidez de persona en su mamá, en la gente que está a su lado, como Hernán (Parra). Se merecen esto y mucho más" subrayó.

"Agustín va a tener muchos logros y le va a ir muy bien en la vida, porque es una gran persona", cerró Emilio Wagner.