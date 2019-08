"El objetivo es disfrutar la experiencia"

134297

Parapanamericanos

Daiana Moura será una de las atletas argentinas en los Juegos de Lima. En la previa habló de todo y resaltó que "integrar la selección argentina es un sueño que siempre tuve".



El sueño de Daiana Moura, que se hizo realidad el pasado 5 de julio con la confirmación, siguió este martes con un capítulo importante: la nadadora olavarriense viajará a Buenos Aires, la escala previa para su competencia más importante: será parte de la delegación argentina en los Juegos Parapanamericanos, evento que se vivirá en Lima -Perú- entre el 23 del corriente mes y el 1 de septiembre.

"No soy muy demostrativa con las emociones delante de la gente; pero se va acercando la fecha y lo que se está viviendo es fuerte", comentó a modo de adelanto la atleta local que ya tiene todo listo para la cita en la cual competirá en cuatro distancia y entonces será parte de la nutrida delegación argentina que participará en natación.

En su visita a EL POPULAR Medios, Daiana Moura aclaró que "los Juegos Parapanamericanos empiezan el 23 ahora de agosto con la ceremonia de apertura y son hasta el 1 de septiembre; nosotros en natación viajamos el 17 a las 19 rumbo a Lima y en mi caso mañana (por hoy) me voy a Buenos Aires, al Cenard, porque tengo para entrenar unos días ahí en la pileta larga (de 50 metros, ya que sus trabajos habitualmente son en piletas cortas) y además para corroborar todos los estudios médicos que me hice, con la idea de que no falte nada, ya que son muchos trámites antes de salir con la delegación argentina al exterior", explicó.

Además, si bien lo deportivo es lo central porque se trata de una competencia -y un sueño llegar allí para Daiana Moura- en Perú cumplirá con otra meta por la que viene peleando desde hace un tiempo: "Lo importante es que por fin me van a hacer en Lima la clasificación funcional, donde se me va a asignar la categoría deportiva en el ámbito internacional según la discapacidad. En este caso sería S11".

En ese contexto agregó que "yo tengo que llevar estudios oftalmológicos y entre el 19 y 20 es la fecha para esta clasificación, donde los médicos evalúan todo, como también ocurrirá en la misma competencia", con lo cual es otro paso adelante después de una experiencia que no pudo ser en Brasil para completar dicho trámite.

La deportista también explicó que "la clasificación funcional se refiere a la categoría deportiva, que va de S1 a S15. Los más bajos son para las personas con mayor dificultad motriz y en las más altas son los que nos movemos sin dificultad motriz. Yo requiero de una asistencia de guía o en el borde de la pileta con el bastón de toque; ya que la largada la puedo hacer sola y nadando tampoco necesito colaboración de la gente que está afuera", contó.

Lo deportivo

De cara a un objetivo tan importante, cada entrenamiento o avance es importante. Por ello, Daiana Moura relató que "la semana pasada estuve en Córdoba donde me reuní con mi entrenadora, con la idea de trabajar con Constanza Quellet. Siempre las prácticas las manejamos a distancia, ya sea por teléfono o videollamada, o bien cuando vamos a los torneos.

En este caso tuve la chance de sacar vacaciones, lo cual me sirvió porque estuvimos tres días con el objetivo de perfeccionar temas técnicos y charlamos personalmente que es algo que no muchas veces lo podemos hacer. Además se tomaron los tiempos y en síntesis ella está muy contenta; vamos a ver qué pasa en estos juegos", indicó la olavarriense que valoró la labor de su entrenadora que siempre está muy atenta a cada situación de la olavarriense y, seguramente, su trabajo influyó en la clasificación rumbo a Lima.

Por otro lado, Moura dejó en claro que "esta es la competencia más importante de mi carrera y por suerte a lo largo del año he venido bajando marcas en todos los torneos; es por eso que también se da todo esto porque en diciembre yo solamente tenía dos de las marcas mínimas exigidas para viajar a Lima.

Y desde marzo ya tuve las cuatro; en los 400 libres estaba lejos pero me sorprendió porque la pude bajar 30 segundos. Por eso tengo las expectativas de bajarlas un poco y tener otra posición en el ranking", opinó la nadadora local que tendrá cuatro pruebas en la competencia.

Su estreno será en poco menos de dos semanas, ya que la primera prueba será el lunes 26 con los 400 metros libres, el 27 seguirá con los 100 libres, el 29 competirá en los 50 libres y el 31 terminará con los 100 metros pecho, que es su prueba central. "Es mi especialidad, en la que mejor ubicada estoy en el ranking internacional", cerró Daiana Moura frente a un desafío muy importante aunque su meta será disfrutar de esta chance de representar a la Argentina en el ámbito panamericano.

La noticia

Daiana Moura tuvo un primer aviso, y pasadas algunas horas llegó la confirmación. Desde allí, su foco está en Lima. "Me acuerdo que me lo dijeron el 5 de julio (viernes), que fue justo un fin de semana largo. Mi entrenadora me comentó que la lista iba a salir el lunes. Pero finalmente se supo ese mismo día a la noche; me acuerdo que me llamó y me dijo 'llegó el listado de Lima y estás adentro'. Ahí me agarró como una especie de 'shock'; y encima me tenía que ir a dormir porque entrenaba al día siguiente a la mañana, aunque fue imposible", recordó.

"En ese momento te ponés a pensar en todo... es como una película. La que siempre me incentivó fue Claudia Stebani; empezamos sin entrenador y muchas veces ella cumplió esa función. Comencé entrenando tres veces por semana hasta que dos árbitros -en mi segunda competencia- me dijeron 'vos vas a tener que decidir si vas a pedir más días para entrenar porque tenés posibilidades de representar a tu país'".

"Ahí, sin mucha convicción debo decir, probé ver qué pasaba. Incluso tuve la chance de comunicarme con ellos para agradecerles ya que fueron parte. Yo lo veía bastante lejano, pero creo que hice las cosas bien", analizó Daiana Moura porque finalmente cumplió con los pronósticos.

La experiencia

Daiana Moura adelantó que "somos 37 nadadores, pero también viajarán otros atletas ya que en total somos 223". Y, si bien falta un tiempo hasta su debut, la atleta de alguna manera ya lo palpita todo con nervios y ansiedad. "Arranco con los 400; es una distancia larga y al principio no sabía bien cómo regularla. Entonces empezaba muy rápido y a lo último ya me quedaba sin nafta; cuando pude manejar eso logré bajar la marca. Ahora tengo que concentrarme bien, para tener una estrategia de carrera".

Y en líneas generales aclaró que "mi principal objetivo se cumplió, ya que la idea era clasificar a Lima. Integrar la selección argentina fue un sueño que siempre tuve y ahora la meta es disfrutar de la experiencia, bajar las marcas en la medida de lo posible y será bienvenida si llega alguna medalla, pero en este momento no es mi objetivo principal".

"En lo primero que pienso es en la inauguración; estar ahí debe ser realmente emocionante" donde Gustavo Fernández será el abanderado de la delegación argentina. Además, contó que disfrutó de los Juegos Panamericanos y al estar atenta a todo eso aclaró que "ahí te cae la ficha porque decís 'voy a estar en ese estadio para la apertura'".