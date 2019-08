134513

19.08 | Local Maximiliano Mayoz

El delantero de Estudiantes fue el destacado en el triunfo ante Ferro, por la segunda fecha del torneo "Clausura".

Maximiliano Mayoz, quien en 2018 se calzó el buzo de DT de El Fortín y logró el ascenso como entrenador, en este 2019 volvió como jugador. Después de cumplir con su sanción, debutó en el tramo final del "Apertura" y el domingo lo hizo en el "Clausura", con un triplete ante Ferro Carril Sud.

"Estoy muy contento porque fue un partido difícil, ante un rival directo. Tuvimos una buena actuación en el debut porque le ganamos a Racing en su cancha, pero había que ratificar eso. Teníamos que ganar y gracias a Dios pude convertir, lo que ayudó para que el equipo que se quede con los tres puntos", evaluó el "9".

Además, Mayoz hizo una comparación entre "Apertura" y "Clausura". "En el primer torneo nos tocó perder los tres primeros partidos y habíamos quedado muy lejos; aunque el equipo repuntó y llegó a la tercera posición. Ahora el objetivo es ganar la primera fase para asegurarnos una final y con todo el sacrificio, y los chicos del club, estamos haciendo un gran trabajo".

Lógicamente, habló del duelo ante Ferro: "Ellos tienen grandes jugadores, sabíamos que teníamos que cortar el primer pase. Hubo un rebote en la jugada del gol porque Candia tiene la intención de pegarle; rebota en Zerdá y le vuelve a pegar. Ahí nos agarró mal parados, Pablo (Mujica) es muy veloz y definió muy bien", analizó.

Y, en ese contexto Maximiliano Mayoz agregó: "Después el equipo se fue acomodando, no bajó los brazos y nos encontramos con el gol de Cebolla (Sebastián Rodríguez) que nos dio aire".

En otro sentido, habló de su actualidad. "La espera se hizo larga, pero se terminó porque me tocó llegar para los playoffs del torneo anterior. En ese año me estuve entrenando con (Abelardo) Carabelli, por lo que le tengo que agradecer a él y al profe el hecho de que no se me haga tan difícil volver".

"Ya a los 37 años se complica porque los chicos son muy rápidos, pero le tengo que agradecer a Estudiantes que me abrió las puertas. Charly (Adrián) es un amigo de la vida y entonces estoy dando una mano adentro de la cancha", sostuvo el jugador "albinegro".

Por último, Mayoz dejó en claro que "más allá del balance positivo que tuve del otro lado la línea, por ahora me gusta estar adentro. Se sufre mucho afuera, pero esto es lo mío, lo que amo, es mi estilo de vida", cerró el delantero cuando ya no quedaba nadie en el campo de juego.