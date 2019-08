Lanari llegó a Olavarría y brindó una charla sobre alimentación

134651

+ DEPORTES

Alejandro Lanari llegó a Olavarría y brindó una interesante charla (fue libre y gratuita) para todos los interesados en escuchar al médico deportólogo que se refirió a la alimentación, también a la actividad física, por lo que enumeró muchas situaciones relacionadas a los hábitos.

El médico, a lo largo de su exposición que contó con personas de diferentes ámbitos y entre ellos muchas personas relacionadas al deporte, entregó precisiones y una exposición muy clara sobre los hábitos de alimentación.



El ex futbolista se plantó delante de todos los presentes (una muy buena concurrencia en el Salón Rivadavia) y en el tramo inicial contó que el sobrepeso y la obesidad se consideran una epidemia. Desde allí, con el apoyo de diapositivas, entregó detalles y muchos ejemplos de todo lo que pasa.



Además, contó más de una vez todas las situaciones que se dan por hechas, o sabidas, y que en definitiva nada tienen que ver con algo saludable a la hora de la alimentación o la realización de ejercicios para mejorar la calidad de vida de una persona.



También, en ese inicio, dejó en claro que existe una gran cantidad de personas con diabetes. "Se nos escapó de las manos y es algo que va de la mano con la obesidad", anunció mientras pasaban las distintas imágenes.



Lanari contó que el "61 por ciento de las personas tiene obesidad", en relación a lo que ocurre en el país y lógicamente dejó en claro que es "algo alarmante" y, entonces, de alguna manera también tiene que ver con otra frase que lanzó el médico: "Es uno de los países más sedentarios", en relación a la Argentina.



La charla giró en torneo a la alimentación saludable y en distintas oportunidades habló de los cambios y la evolución que tuvo el hombre a lo largo de la historia. Su relato siguió -siempre se mostró dispuesto a responder todo tipo de consultas- y aclaró que "los argentinos" comen más de lo que deben; pero no es sólo cerrar la boca y moverse".



En relación a lo anterior, como en muchos casos a través de ejemplos, el médico a cargo de la charla remarcó que "la comida está pensada para que se coma más" y señaló que "los alimentos cambiaron en el 80 por ciento en los últimos 200 años". Y se refirió a las calorías "los hemos vuelto locos contando y el cuerpo humano no funciona así".



También hizo referencia a la creación de la famosa pirámide alimenticia (creció la obesidad desde allí) y también remarcó la cantidad de azúcar que se consume. En ello Lanari habló del rol de los supermercados y las estrategias de ventas, teniendo en cuenta la influencia para la compra de distintos productos.



En el tramo final, a raíz de la cantidad de estímulos que se reciben a través de información o publicidades, el médico hizo hincapié en la situación de los adolescentes (la industria apunta a ellos, explicó) y en su exposición dejó en claro que tenemos que estar atentos "a los alimentos y a la actividad física para las que fuimos diseñados".



En definitiva, a través de la propuesta de la Fundación OSDE y el respaldo de la Municipalidad, el médico habló con claridad sobre alimentación y actividad física. Un tema central para todos, pero donde queda claro -a través de la exposición- que existe mucho desconocimiento y distintos estudios y estrategias que no ayudan para la buena calidad de vida, o al menos a la hora de saber qué es bueno y qué no.