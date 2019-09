El Fortín ganó y se cortó

135283

Local Torneo "Clausura"

El Fortín venció a Ferro, en el clásico, que terminó con incidentes fuera de la cancha. El equipo de la Urquiza le sacó cuatro a su escolta.

Con los cinco encuentros, en un día a pleno sol, se jugó este domingo la quinta fecha del torneo "Clausura" de primera división que como dato saliente tuvo el triunfo de El Fortín en el clásico del riel. Así, el equipo visitante estiró su ventaja en la cima del torneo.

Resultados:

Ferro Carril Sud 2 (José Vivas y Lorenzo Ferrara) - El Fortín 3 (Emiliano Piecenti -3-, el primero de penal)

San Martín 0 - Loma Negra 0

Cosecha Mundial 0 - Luján 0

Sierra Chica 1 (Matías Mignone) - Embajadores 2 (Nino Oriti y Franco Fernández)

Racing A. Club 1 (Juan José Longhini) - Atlético Hinojo 2 (Matías Eyarch y Joel Zalazar)

Posiciones: El Fortín, 13; Embajadores, 9; Racing, Hinojo y Estudiantes, 7; Luján, 6; Cosecha Mundial, 5; Ferro y San Martín, 4; Loma Negra, 3; Sierra Chica, 1.

Próxima fecha (6ª): Luján vs. El Fortín; Embajadores vs. Cosecha Mundial; Estudiantes vs. Sierra Chica; Racing vs. San Martín y Ferro vs. Hinojo. Libre: Loma Negra.

Reserva: Ferro 1 - El Fortín 2 (líder, con puntaje ideal); Racing 2 - Hinojo 0; Cosecha Mundial 3 - Luján 1; Sierra Chica 0 - Embajadores 0 y San Martín 1 - Loma Negra 2.

Incidentes en el final

Finalizado el duelo, en el "Colasurdo", el público se retiró del estadio. Sin embargo, en el cruce de Pringles y Balcarce se cruzaron un grupo de hinchas (locales vs. visitantes). Se lanzaron piedras a la distancia, con los efectivos policiales en el medio.

Es que las dos parcialidades salieron prácticamente al mismo tiempo, y eso dio lugar al enfrentamiento de un grupo minúsculo. Los trataron de separar, sin éxito, hasta que llegaron dos patrulleros más y como saldo un hincha de Ferro fue trasladado en un móvil.