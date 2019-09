"Me dormí cuando me subieron al auto y me desperté al otro día, ya operado"

135458

Local Se recupera Nicolás Gómez

El jugador de Nueva Villa evolucionó muy bien: "Ya me dieron el alta, que era lo que quería para poder estar tranquilo en mi casa".

Damián Dumerauf

[email protected]

Un susto grande, eso es lo que tuvo Nicolás Gómez -y todos los que lo rodean- en el marco de un partido de fútbol de Colonias y Cerros. El pasado sábado su estado fue crítico tras un choque de cabezas, pero luego de una operación contó con una rápida evolución y desde el miércoles ya se encuentra en su domicilio, con su familia, para continuar con su recuperación, aunque no tuvo secuelas.

Entonces, al día siguiente de su salida de la Clínica María Auxiliadora, sitio en el cual recibió una rápida atención, el jugador de Colonias y Cerros narró lo ocurrido y cómo se encuentra luego de ese choque que se dio en el duelo entre la Nueva Villa, su equipo, y AOMA, en el compromiso de la Divisional "A".

Para todos los presentes fueron momentos de mucha tensión (desde ese choque y hasta superada la operación), ya que una vez que se produjo el accidente buscaron una rápida asistencia, pero el jugador fue trasladado enseguida desde la cancha de La Tradición, ubicada detrás de los palos de colores.

Nicolás Gómez es un joven de 20 años, tiene 6 hermanos, y luego de aquel episodio regresó a su casa tras cuatro días de internación después de un momento que lógicamente dejará una huella en su vida. "Estoy bien después de que me operaron; igualmente tengo la cara hinchada y eso todavía no se me pasa. Tampoco puedo pronunciar bien algunas palabras, no me salen, aunque supongo que todo eso ya se me va a ir", expresó en primera instancia.

Igualmente, Nicolás Gómez -con una clara pausa para hablar- contó que "me voy sintiendo bien" y agregó que "estaba difícil ahí donde estaba internado cuando llegué, aunque ya me dieron el alta, que era lo que quería para poder estar tranquilo en mi casa".

Además, dio detalles de lo ocurrido en esas horas complejas, durante el fin de semana. "El domingo me desperté al mediodía y no me acordaba casi nada, y tampoco podía decir muchas cosas, aunque ahora sí puedo ya que logro pensar un poco más", explicó a su modo Nicolás Gómez.

La nota completa en diario El Popular