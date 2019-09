Victorias de Estudiantes y Ferro

135561

Local Torneo "Clausura"

La sexta fecha se jugó en forma parcial: Estudiantes venció a Sierra Chica y Ferro lo hizo ante Hinojo. Fueron suspendidos Luján - El Fortín y Embajadores - Cosecha Mundial.

Con dos de los cuatro partidos estipulados, siguió este domingo la sexta fecha del torneo "Clausura" de primera división. La lluvia complicó la jornada, por lo que se suspendieron dos juegos y otros dos tuvieron lugar en las canchas de Ferro y Estudiantes.

En el Parque Carlos Guerrero, Estudiantes (Mateo Laborde -2- y Maximiliano Mayoz, de penal, en el final) superó por 3 a 2 a Sierra Chica (Sebastián Ortiz y Emanuel De Cortázar) y en el "Domingo Colasurdo" Ferro venció 1 a 0 a Hinojo (gol de Pablo Mujica).

Además, fueron suspendidos los duelos entre Embajadores - Cosecha Mundial (va el miércoles a las 16.30) y Luján - El Fortín (este martes, por la noche, en Sierras Bayas o el "Ricardo Sánchez"). El viernes, en el inicio de la fecha, Racing venció 4 a 1 a San Martín. Libre: Loma Negra.

Posiciones: El Fortín, 13; Racing y Estudiantes, 10; Embajadores, 9; Atlético Hinojo y Ferro, 7; Luján, 6; Cosecha Mundial, 5; San Martín, 4; Loma Negra, 3; Sierra Chica, 1.

Próxima fecha (7ª): Hinojo vs. El Fortín; San Martín vs. Ferro; Sierra Chica vs. Loma Negra; Cosecha Mundial vs. Estudiantes y Embajadores vs. Luján. Libre: Racing.

Jugaron en reserva

Los partidos en reserva sí se jugaron, aunque Embajadores - Cosecha Mundial fue suspendido en el segundo tiempo. Resultados: Luján 0 - El Fortín 7; Ferro 1 - Hinojo 0 y Estudiantes 2 - Sierra Chica 0. El viernes: Racing 4 - San Martín 0.