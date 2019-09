Goleada para volver a ser segundo

135661

Local Torneo "Clausura"

Embajadores, como local, venció 5 a 1 a Cosecha Mundial en el cierre de la sexta fecha.

El torneo "Clausura" ya no tiene asteriscos ya que este miércoles, por la tarde, se jugó el último pendiente por la lluvia del domingo: Embajadores, como local, goleó 5 a 1 a Cosecha Mundial y recuperó la segunda posición en el certamen de primera división.

El CEO se impuso gracias a los goles de Nicolás Rosales (3' PT y 10' ST), Juan Alvarez (23' PT), Bernardo Bevilacqua (25' ST) y Franco Fernández (40' ST); en tanto que el 2-1 parcial lo marcó Alejandro Bianciotto (39' PT).

En reserva, categoría donde El Fortín es el único puntero, Embajadores se impuso por 2 a 1 (completaron el partido que arrancó el domingo).

Posiciones: El Fortín, 16; Embajadores, 12; Racing y Estudiantes, 10; Atlético Hinojo y Ferro, 7; Luján, 6; Cosecha Mundial, 5; San Martín, 4; Loma Negra, 3; Sierra Chica, 1.

Próxima fecha (7ª): Hinojo vs. El Fortín; San Martín vs. Ferro; Sierra Chica vs. Loma Negra; Cosecha Mundial vs. Estudiantes y Embajadores vs. Luján. Libre: Racing.