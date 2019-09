Empató el líder, ganó el escolta

135814

Local Torneo "Clausura"

El Fortín (igualó ante Hinojo) sigue como puntero, pero ahora con dos de diferencia ante Embajadores (venció a Luján). Victorias de Estudiantes, Ferro y Sierra Chica.

El Fortín, único puntero e invicto del torneo "Clausura" de primera división, empató este domingo 2 a 2 ante Atlético Hinojo y por eso Embajadores -que goleó 4 a 0 a Luján- achicó la diferencia en el marco de la séptima fecha del certamen que se disputó en forma íntegra.

Ahora, el puntero recibirá al escolta y por eso está en juego la primera colocación del certamen, dado que Estudiantes también ganó y quedó a cinco del líder, que aún tiene que quedar libre.

Resultados

Atlético Hinojo 2 (Joel Zalazar y Esteban Inocencia) - El Fortín 2 (Alejandro Altamirano y Emiliano Piecenti). Expulsado: Enzo Suárez (EF).

Cosecha Mundial 1 (Diego Pintos) - Estudiantes 3 (Mateo Laborde, Simón Lohidoy y Maximiliano Mayoz, de penal)

Sierra Chica 1 (Emmanuel Devia) - Loma Negra 0

San Martín 0 - Ferro Carril Sud 3 (Lorenzo Ferrara, Jerónimo Belinchón y Facundo Coumeig, en contra)

Embajadores 4 (Nahuel Pintos, Juan Alvarez y Franco Fernández -2-)

Posiciones: El Fortín, 17; Embajadores, 15, Estudiantes, 13; Racing y Ferro, 10; Hinojo, 8; Luján, 6; Cosecha Mundial, 5; San Martín y Sierra Chica, 4; Loma Negra, 1.

Próxima fecha (8ª): El Fortín vs. Embajadores; Luján vs. Estudiantes; Loma Negra vs. Cosecha Mundial; Racing vs. Sierra Chica y Atlético Hinojo vs. San Martín. Libre: Ferro.

Resultados en reserva:

Hinojo 0 -El Fortín 3 (líder, con puntaje ideal); San Martín 0 - Ferro 3; Sierra Chica 3 - Loma Negra 0; Embajadores 1 - Luján 1 y Cosecha Mundial 2 - Estudiantes 2.