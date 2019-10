"El desafío es que haya muchos inscriptos"

136257

Fabricio Carrera

Fabricio Carrera evaluó cómo fue la final provincial en Mar del Plata: "Olavarría es muy respetada en lo deportivo y es muy reconocida en lo actitudinal", valoró.

Fabricio Carrera, quien se desempeña como director de Deporte Social, finalizada la actuación en la final provincial de los Juegos Bonaerenses hizo un balance de todo lo vivido por la delegación de Olavarría en la 28ª edición de los Juegos Bonaerenses.

Es que pasó otro año, nuevas experiencias para los bonaerenses en este certamen deportivo y cultural que reúne a competidores -juveniles y personas con discapacidad, además de adultos mayores que compitieron por separado en esta edición- de todos los municipios del territorio de la provincia de Buenos Aires.

En primera instancia, Carrera remarcó que "tanto a Juan Agustín (Galli) como a mí, que somos los responsables de la delegación, el balance nos es entregado por los profesores, que son los que están a cargo de los chicos. Siempre es positivo, aunque siempre hay cosas por mejorar. Nos pasó que el lunes llovió y hubo que parar distintas actividades; eso te lleva a reorganizarte en cuanto a la logística con los colectivos, almuerzos, o distintas cuestiones".

En ese sentido, remarcó que "pero hay una muy buena comunión entre el staff de la Dirección de Deportes y los profes que están a cargo de los distintos equipos, ya sea de escuelas o de clubes. Entonces, eso lo hace todo más fácil ya que se cometen errores; tenemos cosas para mejorar, aunque se habla, se pide disculpas, pero estamos cerca de los profes y ellos nos reconocen el trabajo".

Además, en Mar del Plata se ve el trabajo final, el cierre de la temporada, aunque Carrera evaluó que "nuestro trabajo no es sólo en la final, la actividad comienza en marzo con la inscripción, y después con el desarrollo de las diferentes etapas. Eso nos llena de orgullo, por el equipo que tenemos y por cómo nos llevamos. Hay profesores con más de 20 años en Bonaerenses y otros que vinieron por primera vez, o tal vez la segunda, aunque ya les contagiamos la misma pasión".

"Es uno de los eventos más importante del país a nivel deportivo, y sudamericano también, porque no hay algo así en otros lados", aclaró Fabricio Carrera y entonces remarcó que "nosotros lo vivimos así y por eso siempre el balance es positivo".

Y, en Mar del Plata, la convivencia es diaria, a todo hora. "Son las 24 horas; hay que ponerle ganas y onda porque si vos te vas bajoneando por diferentes situaciones del día, que no te salen, eso se acumula. Yo le transmito a mis profes que hay que ponerle buena onda, hay que seguir, ya que puede haber algunos errores en la logística y eso hace que el trabajo salga como sale siempre".

"Nosotros en el cierre de esta semana ya hacemos la evaluación; bien en caliente como ocurre con otros eventos como la Vuelta al Municipio, el Mini Gym o el Mami Gym. Anotamos todo lo que no nos gustó, por lo cual se habla mucho con todos los profes de las distintas disciplinas para que ellos nos digan, siempre en forma constructiva, porque a nosotros nos sirve, con lo cual a partir de ahí empezamos a pensar en lo que se viene", indicó uno de los responsables del evento para la ciudad.

Entonces, si bien recién terminó la 2019, se piensa en lo que será la 2020: "Ya hay cosas que tengo para mejorar desde la inscripción; después en el desarrollo de las diferentes etapas y ni hablar de la final provincial".

También habló de distintas actividades que fueron parte de la final provincial, y que tienen el impuso desde el área de Deportes del municipio. "Tenemos el programa de bádminton en la Sociedad de Fomento Mariano Moreno a cargo del profe Fede Pita, además de la escuela de natación para los chicos con discapacidad en Ferro con el trabajo de Maximiliano Sagardoy y Javier Laborde".

"Está la idea de sumar otras escuelas municipales donde vemos que no la tienen ningún CEF, club o Sociedad de Fomento. Nuestro objetivo es no pisar a nadie; donde no se llega tratamos de empezar a hacer alguna actividad. Y si alguien toma la posta, como pasó con newcom, eso tiene mucho valor para nosotros", contó Fabricio Carrera.

La edición

En este 2019 la delegación de Olavarría figuró en el 23º puesto del medallero, el cual siempre es encabezado por La Matanza, y obviamente quedó fresco el recuerdo de 2018 donde la ciudad tuvo una gran suma de preseas. "El octavo puesto del año pasado fue algo muy lindo; pero no nos tenemos que olvidar que participan 135 municipios", destacó el director de Deporte Social.

"Hay muchas finales o semifinales perdidas, pero Olavarría es muy respetada en lo deportivo y es muy reconocida en lo actitudinal ya que te lo dicen en las distintas disciplinas, donde reconocen el buen comportamiento de los chicos", remarcó.

En ese sentido, agregó que "en la parte de hotelería no pueden creer el desplazamiento que hacemos nosotros para que los chicos estén tranquilos y respeten a la gente que trabaja; eso es lo más lindo y la mejor medalla para nosotros. Además, estamos muy bien vistos por la Secretaría de Deportes de la provincia, lo cual es lo más importante".

Y, más allá de su tarea puntual, el objetivo es estar cerca de los competidores. "Nos dividimos, aunque a algunos deportes no llegás porque somos Juan Agustín y yo, aunque también estuvo Marcelo Verna como director de Gestión Deportiva. También almorzamos en el otro hotel (por el L'ete, ya que el grueso de los olavarriense se alojaron en el Gran Mar del Plata), hablamos con los profes, y también con los chicos porque algunos se ponen tristes porque no logran la medalla. Y yo les digo que es importante llegar acá", por la final provincial.

En el final, evaluó objetivo de cara a la próxima edición. "El desafío nuestro, desde la Dirección de Deportes, es que haya muchos inscriptos. Este año hubo 4000; el año que viene tenemos que ir por más. El proyecto que hicimos, que se llama Deporte Escuela de Vida, nos tiene que servir para fomentar".

"Queremos una buena base en la pirámide y que cada vez más chicos quieran jugar el Bonaerense", cerró Fabricio Carrera a la espera de lo que será una nueva edición. Por lo pronto, el pasado miércoles más de 300 olavarrienses cerraron su trabajo de todo un año tras lo ocurrido en la final provincial que se disfrutó, como siempre, en Mar del Plata.