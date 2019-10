Piel de gallo

136278

Emotiva presentación del equipo y la ropa de Estudiantes para la Liga Argentina

El duende de Ricardo Moyano estuvo presente este viernes por la noche, en el acto que se realizó en BinBaires, donde desde todos los ámbitos hubo sentidas palabras a la memoria del querido Richard.

No iba a ser una ceremonia de presentación de los jugadores y las camisetas como todas las anteriores, de casi dos décadas a esta parte, y no lo fue.

Simplemente porque por primera vez no estuvo quien más los mimaba y más las mimaba desde su rol de amigo, padre, confidente y utilero de los planteles de Estudiantes en el básquetbol profesional.

El golpe por la partida de Ricardo Moyano pegó muy duro en las entrañas albinegras, y su duende estuvo siempre presente en el acto de anoche.

Comenzó con un video que a algunos erizó la piel, a otros nubló la vista, con Richard contando en primera persona esa ligazón con Estudiantes que nació a comienzos de los 60, cuando cruzaba el arroyo hacia el Parque desde su casa, que estaba en el mismo lugar donde hoy se levanta el Macrogimnasio.

En la primera parte del acto hablaron dirigentes, hizo su primera aparición el "Lobito" Gustavo Fernández, y el doctor Diego Robbiani participó en representación del intendente municipal Ezequiel Galli.

"Nunca preparo nada, pero no quiero dejar de decir lo que estaba pensando cuando miraba el video. Siempre que suceden estas cosas a uno lo fortalecen, y creo que la ausencia de Richard es el plus que vamos a tener esta temporada, tanto nosotros los dirigentes, como el staff deportivo y los jugadores. Richard nos va a ayudar para que tengamos las respuestas claras, el staff transmitir lo que sea necesario y los jugadores van a entregar un extra" aseguró el presidente de Estudiantes, Emilio Incaurgarat, el primero en tomar la palabra.

El doctor Robbiani, hombre del club, recordó a Ricardo Moyano por los tiempos compartidos. "El intendente mandó a un hijo de la casa, porque así me siento. Yo tuve la suerte de estar en el equipo en los años que comenzó Richard y pude conocerlo; se nos fue una gran persona. Concuerdo con Emilio que toda perdida hay que superarla, y esta seguramente va a fortalecer a todos".

Robbiani destacó el impacto a nivel nacional de la participación albinegra, dijo que "la marca Olavarría está muy bien representada por el Club Atlético Estudiantes", y afirmó que "Estudiantes y el Municipio" son "aliados estratégicos en esta campaña".

El "Lobito" Fernández, visiblemente conmovido, hizo su primera referencia al hombre con quien compartió tantas horas dentro de ese vestuario.

"Hay un momento sensible. Nos iremos acomodando con el correr del tiempo, y cada uno lo asimilará de la manera que pueda. He pedido a todo el equipo que la mejor manera de encarar esto es teniendo respeto, porque eso marcaba el Viejo (Ricardo Moyano) y, como el tiempo pasa muy rápido, evidenciar mucha energía en algo que él siempre quería. Nuestra vara está más alta aún, no por nuestro deseo, sino por el de él" subrayó el entrenador de Estudiantes.



El capitán Santiago Arese, desde el corazón del vestuario, habló de Richard. "El golpe fue muy duro para todos. El quería ver a Estudiantes en La Liga Nacional, y nosotros haremos todo para cumplirle su sueño" prometió el cordobés que ya tiene 4 años en el Parque.



Por su parte, el doctor Cruz Arouxet (presidente de la comisión de básquetbol) agradeció a sponsors, al Gobierno Municipal, a la comisión directiva "por acompañar y apoyar al proyecto" y destacó que "el grupo de dirigentes se va haciendo cada vez más grande; gente de la directiva se empezó a involucrar y el regreso de dirigentes que han estado años anteriores con el básquet".



Arouxet dijo que "son muchas expectativas, no sólo deportivas, sino en el proyecto. Hemos hecho todo lo posible para armar un plantel competitivo. Nos sentimos muy contentos con el grupo humano, y con la dirección técnica de Gustavo y su equipo. Estamos mal acostumbrados, porque los éxitos dejan la vara alta, pero vamos a ir por esa vara".

El siguiente paso fue la presentación del plantel, el staff y la ropa que utilizará Estudiantes esta temporada ("la segunda piel", según se anunció en las redes sociales del club).

Primero las sudaderas, después la camiseta blanca con tenues bastones grises (para jugar en condición de visitante) y luego la negra -bellísima-, con los tradicionales bastones albinegros que nacen desde las publicidad, para cubrir toda la mitad inferior del frente de la casaca que vestirá los partidos en el Maxi.

Uno por uno, nombrados por el locutor Cristian Gallego, fueron saludando los jugadores Mariano Marina, Johu Castillo, el "Pato" Rodríguez (sin huellas de su lesión en el pie izquierdo), Ignacio Galardo, Ignacio Aman, Matías Sesto, Jeremías Sandrini, Agustín Brocal, Tomás Ligorria, Tomás Pérez, Santiago Arese.

Luego fue el turno del staff, encabezado por Gustavo Fernández, seguido por sus asistentes Marcelo Macías y Facundo Alvarez; el preparador físico Facundo Correa, el médico doctor Martín Girgenti, el kinesiólogo Emilio Rodríguez, el jefe de equipo Mauricio Olivetto y el asistente Manuel González.

Como cada año, "We Will Rock You" puso fin a una ceremonia distinta a todas las anteriores.

Con una ausencia muy presente.