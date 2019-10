Valentín Sánchez, en España para el Mundial

136371

Pádel

El jugador olavarriense representará a la selección nacional en el certamen internacional. Jugará en categoría Sub 12. La acción comenzará el sábado.

El jugador olavarriense Valentín Sánchez se instaló en España, para representar a la selección Argentina en el XII Campeonato del Mundo de Menores de pádel, el cual se desarrollará en la ciudad de Castellón a partir de este sábado.

Sánchez, sobrino del gran Maxi Sánchez que juega en el World Pádel Tour, viajó recientemente hacia terreno español y está a la espera de la acción. El jugador local vestirá la camiseta celeste y blanca en la categoría Sub 12, y se enfrentará a los mejores del mundo de la categoría en el certamen organizado por la Federación de pádel de la Comunitat Valenciana y OK Pádel.

El Campeonato del Mundo por parejas se disputará en las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18. Además de las parejas, 16 países confirmaron su intención de participar en el Campeonato del Mundo por Selecciones Nacionales de Menores, una cifra récord para una cita de esta índole.