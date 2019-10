Se anunció oficialmente la Hi Race 2019 "Desafiá a Sierras Bayas"

136393

Tres recorridos completamente renovados permitirán descubrir los atractivos turísticos de la localidad serrana.



En la mañana de este martes, en conferencia de prensa, el subsecretario de Deportes y Recreación Juan Agustín Galli realizó el anuncio de la 9na edición del Hi-Race "Desafiá a Sierras Bayas", que se llevará a cabo el 13 de octubre en la localidad serrana.



Acompañado por Oscar González y Alejandro Dirgam, integrantes de la Comisión Organizadora, junto al prestigioso atleta Mauricio OIivera, Juan Agustín Galli anunció oficialmente el desarrollo de la competencia y expresó: "desde el Municipio agradecemos a los organizadores esta iniciativa tan importante para el Partido de Olavarría, un evento muy lindo que nos permite mostrar los atractivos turísticos de la localidad de Sierras Bayas".



Posteriormente los organizadores brindaron detalles de la competencia.



En primer lugar, González destacó la presencia de Olivera, "uno de los pocos corredores que compitió en todas las ediciones, en todas hizo podio, ganó tres veces, es un honor que esté hoy en el acto de lanzamiento y nos sentimos muy agradecidos ya que siempre deja de lado las carreras de afuera para estar en la Hi Race".



Al respecto, Olivera resaltó que "durante todos estos años en la Hi Race siempre me he sentido como en casa, la verdad que estoy muy contento por participar de esta fiesta de la aventura que es muy buena para la ciudad".



En lo que respecta a la competencia en sí, González informó que el sábado de 14:30 a 20:00 horas se desarrollará la entrega de kits en el Centro Cultural Municipal "San José" para corredores locales; en tanto que el domingo será para los corredores foráneos.



En la jornada del sábado estará presente Nahuel Luengo, integrante de la Selección Argentina de Montaña. El atleta brindará una charla para los presentes.



En cuanto al circuito, destacó González, "este año será excelente, totalmente nuevo, pasaremos por lugares donde no se ha pasado nunca en este tipo de carreras".



En este punto, Dirgam añadió detalles del recorrido: "Para esta edición hemos modificado las tres distancias: a diferencia años anteriores los tres recorridos se desarrollarán totalmente por sendero serrano: la mayoría del recorrido será por el Cerro Largo".



El punto de largada y llegada en todos los casos será el Bulevar central de Sierras Bayas (frente a la iglesia). Desde allí "se llegará al Monte de los Fresnos, para atravesar luego el Cerro Largo en su totalidad. Esto hace que se haya visto modificada la altimetría - un acumulado de 800 mts aproximadamente -. A los 10 ó 12 aproximadamente se pasa al cerro san Cayetano para terminar en HuecuFu Hum, en las famosas vías de Sierras Bayas, que este año se han arreglado en su totalidad y han quedado muy lindas".



"Habrá tres puestos de hidratación, teniendo en cuenta la temperatura, dispuestos alrededor de 6 km cada uno, completando así el recorrido de 25 km", explicó el organizador.



"Durante la travesía de 25 Km se recorrerá un lugar muy significativo para los olavarrienses como es el Monte Pelloni", resaltó Dirgam.



Dirgam agradeció "este año de manera muy especial, el apoyo del Municipio: sin su respaldo nos hubiera costado bastante realizar la competencia. Hago extensivo el agradecimiento a todos los auspiciantes, medios de prensa y atletas inscriptos. Hemos logrado casi completar cupo así que estamos muy contentos".



"Quisimos en un principio llegar a los cinco años de competencia, y el año que viene estamos a punto de cumplir los diez años, así que para nosotros el objetivo está más que cumplido", concluyó.



Hi Race



La 9na Hi Race constituye una carrera de running de aventura de participación individual, que contempla 3 distancias: 25 km y 15 km, ambas como distancias principales de competencia; así como también 8 km para debutantes, recién iniciados y caminantes.



El objetivo es lograr una competencia a la que todos puedan acceder a participar.



Se estima el comienzo de la carrera a las 11 horas, para terminar aproximadamente a las 15 horas. Luego se inicia la entrega de premios en el Instituto Privado de Sierras Bayas que nos acompaña año tras año.



Los centros de inscripción estarán habilitados hasta el jueves 10 de octubre inclusive o hasta agotar el cupo dispuesto para la etapa (lo que ocurra primero).



La inscripción incluye:



- Derecho de participación



- Remera Oficial del Evento de uso obligatorio



- Kit de corredor



- Hidratación de competencia



- Clasificación por Chip



- Medalla Finisher



- Seguro de accidente deportivo para los participantes (de 18 a 65 años)



- Asistencia Médica de carrera - Ambulancia con médico y cuatriciclo / motos de asistencia en carrera.



- Fotos tomadas en la acreditación, circuito, llegada y premiación para bajar en forma gratuita de nuestra web o Facebook en alta resolución.



- Centro de Inscripción en Olavarría: Roca Plana - Sgto. Cabral esq. Vicente López.



