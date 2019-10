El "1" sigue en suspenso

136605

Local Torneo "Clausura"

Estudiantes venció a El Fortín y aún no se definió quién es el mejor de la etapa regular. El clásico fue empate y ganaron Loma Negra, Racing y Ferro.

La décima fecha tuvo su desarrollo, y con la victoria de Estudiantes ante El Fortín -en el final de partido- aún no se conoce quién es el mejor de la etapa regular, en el marco del torneo "Clausura" de primera división. Todo se resolverá entre viernes y sábado, en la última, donde queda libre el puntero.

Resultados

El Fortín 2 (Luciano Crispín 43m. ST y Emilio Peralta 48m. ST) - Estudiantes 3 (Ayrton Palmieri 20m. PT, Yael Román 20m. ST y Axel Baliño 49m. ST). Expulsados: G. Senzacqua (DT EF) y L. Castarés (E).

Atlético Hinojo 0 - Sierra Chica 0. Expulsados: Hammerschmidt y Zalazar (AH); Motta (SC).

Loma Negra 4 (Ezequiel Boado -2- y Angel Basualdo -2-) - Embajadores 0

Luján 0 - Racing A. Club 3 (Juan José Longhini, Gonzalo Izaguirre y Braian Palacios)

Ferro Carril Sud 3 (Lorenzo Ferrara y Braian Wagner -2-) - Cosecha Mundial 0

Posiciones: El Fortín, 23; Estudiantes, 22; Racing, 19; Ferro, 16; Embajadores, 15; Atlético Hinojo y Loma Negra, 12; Luján, 6; Cosecha Mundial y Sierra Chica, 5; San Martín, 4.

Próxima fecha (última): Sierra Chica vs. San Martín, Cosecha Mundial vs. Hinojo, Ferro vs. Luján, Estudiantes vs. Loma Negra y Embajadores vs. Racing.

Resultados de reserva

En los preliminares hubo acción en las cinco canchas: Hinojo 3 - Sierra Chica 1; Loma Negra 0 - Embajadores 2; Ferro 3 - Cosecha Mundial 1, Luján 1 - Racing 5 y El Fortín 2 - Estudiantes 1. El equipo de la Urquiza fue el mejor de la etapa regular.