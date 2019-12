"Estoy cerrando bien el año"

139330

Pedestrismo Gustavo Fernández

La palabra del ganador de la edición 2019 de la carrera SEM; su análisis de la prueba, el balance del año y lo que se viene

Gustavo Fernández es un lugar común en el primer renglón del planillero para las pruebas de calle que se corren en Olavarría, y anoche no fue la excepción, en una nueva Carrera SEM.

Volvió a cruzar la meta con mucha holgura sobre sus inmediatos perseguidores, aunque la primera vuelta la corrió desde atrás.

"No sé si la regulé, pero uno tiene que seguir entrenando en la semana y trata de no castigarse tanto en las carreras. Leo (Landaburú) y Ezequiel (Conde) corrieron bien, al igual que Ezequiel Magallanes, pero pude hacer una pequeña ventaja en la segunda vuelta y me alcanzó para llevarme la SEM" relató minutos después de culminada la competencia, en la esquina de Colón y Lavalle.

Repetido ganador, como su pareja Cecilia, confesó que "es una de las carreras que tenemos marcadas en el calendario; lo mismo la Vuelta al Municipio, o las que va a organizar ahora Deportes de 3000 metros en el verano, que siempre las corremos. Nos gusta mucho correr acá".

Hora de balance, recorrió su 2019 y dijo que "por ahí a mitad de temporada no tuve continuidad, porque una lesión importante me dejó sin carreras por un tiempo, y quedé bastante caliente porque no pude en la Vuelta al Municipio, pero por suerte ahora lo estoy cerrando bastante bien".

"Vengo de salir segundo en la Tinelli, que para mí es algo muy bueno; cerca de Miguel Guerra, que es un corredor de alto nivel, y con un tiempo de 30m 40 y pico, que considero muy importante" acotó.

En cuanto a los planes para el inicio de 2020, anticipó que apunta a "una buena pretemporada, aunque por una cuestión económica y por los problemitas que tiene Cecilia no vamos a poder ir a la altura. El 11 de enero correré Trenque Lauquen, todo lo que aparezca y volveré a prepararme para los 42K".

En cambio, no participará de la tradicional Carrera de lo dos años. "Este año me toca trabajar" explicó.