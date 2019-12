La maravilla del '69

139429

Informe especial - Primera entrega

Se cumplen 50 años de la consagración de aquel equipo de Ferro, por muchos considerado el mejor en la historia del fútbol de Olavarría. Que, además, cortó una sequía de 23 años sin vueltas olímpicas para los carboneros.

Daniel Lovano / [email protected]



Se extingue 2019.



Sería inaceptable que termine de desvanecerse sin recordar que es el año correspondiente al cincuentenario de la consagración de un equipo vestido de verde, que difícilmente logre despintarse en la nómina de los mejores de la historia.



Si los gustos futboleros pudieran despojarse de su altísima dosis de subjetividad, y someterse a parámetros cuantificables, cualquier equipo de Olavarría que pretendiera el primer lugar en el orden de méritos debería discutirlo con aquel Ferro del '69.



En un repaso arbitrario de candidatos al podio no podría faltar algún Estudiantes; empezarlo con Del Canto y Guevara, o terminarlo con Piriz, Bassagastegui, Sánchez, Sandoval y Pastor, con el genial Orfeo Fratessi metido en el medio de alguna alineación atemporal.



Racing de "Juancho" Castellanos, Louge, los Armendano, Zanelli que -invicto- en 1951 no fue campeón frente al San Martín de Montero, Di Bono, Skrasek, Minici y Regert, o el de una década y monedas después, con Venier; Fernández y Oscar Núñez; Giacomasso, Balay, Armendano; Martínez, Marolla, López, Kellemen y Velo.



Tiene que arrimar indefectiblemente el Estudiantes del '80, con 5 de Olavarría y 6 de Mar del Plata entre los once, y el Racing de la "década ganada", entre 2004 y 2014, y perdida por cuestiones extra futbolísticas.



"Ferro del 69" será siempre una cita obligada, aún para aquellos que no tuvieron el privilegio de verlo jugar, y conforme pasan los años el mito se sigue agrandando.

La edición impresa de diario El Popular