Maradona visitó a Alberto Fernández en la Casa Rosada y saludó desde el balcón

El director técnico le llevó un plan solidario para desarrollar en los potreros de los barrios humildes

A las 12:30, puntual, Diego Maradona llegó a Casa Rosada para entrevistarse con Alberto Fernández. La hora y los detalles del encuentro se mantuvieron en secreto hasta el ingreso del director técnico a la Rosada. El astro vistió camisa y saco, pero en lugar de pantalones y zapatos eligió ponerse una bermuda de vestir y zapatillas blancas. "Le dijeron que tenía que ponerse saco y ese fue el atuendo que decidió", dijeron en su entorno. El look había sido revelado minutos antes en redes sociales por su abogado, Matías Morla, que también participó del encuentro.



El campeón del Mundo en 1986 fue recibido por el subsecretario general de la Presidencia, Miguel Cuberos, quien lo tomó de un brazo y lo ayudó a desplazarse. Del otro brazo lo tomó Víctor Stinfale, también abogado del "Diez". Maradona fue operado recientemente de una de sus rodillas y tiene dificultades para trasladarse a pie.



Luego del cónclave del que también participó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el director técnico de Gimnasia salió al balcón para saludar a un grupo de personas que llegó hasta la puerta cuando trascendió la visita. El astro posó con una réplica de la Copa del Mundo y se mostró eufórico para con quienes lo miraban desde la Plaza de Mayo. "No vuelven más. Volvimos. Que Macri se vaya a vivir a Tailandia", gritó Maradona. Y la gente le contestaba: "Macri la tiene adentro".



Rodeado por un operativo de seguridad que no usa el Presidente para desplazarse, mucho menos por la Rosada, Diego recorrió los principales despachos que dan a la Plaza de Mayo, desde la antesala de las oficinas de Gustavo Béliz hasta el Salón Eva Perón y el de los Científicos, donde Macri solía hacer sus reuniones de Gabinete. El primer piso quedó cerrado y nadie podía acercarse, tampoco los periodistas acreditados.



Antes de volver a la zona presidencial, que es la que da al río, Maradona saludó a quienes miraban la escena desde el Patio de las Palmeras y volvió a hacer la "V" de la Victoria que en Argentina identifica al peronismo y en Europa, más precisamente en Gran Bretaña, a Winston Churchill. Su presencia, desde que ingresó hasta que se fue, duró una hora y diez minutos, tiempo que alcanzó para revolucionar la Casa Rosada.



El "Diez" buscó reforzar el perfil que viene desplegando el Frente de Todos desde la campaña, mostrando respaldo político al Gobierno en un momento en que el Presidente ya empieza a padecer críticas de los sectores que tienen que hacer un fuerte aporte impositivo. De hecho, respaldó desde un principio la candidatura de Fernández, y hasta tuvieron una conversación telefónica a pocos días de la asunción.



El ídolo argentino tenía previsto presentarle al Presidente un programa de "recuperación de potreros", donde él mismo empezó a practicar fútbol. "Siempre jugábamos a la vuelta de casa, en las Siete Canchitas. Eran unos potreros enormes, algunas canchas tenían arcos y otras no. Eran de tierra, de tierra bien dura", fue su propio recuerdo en el libro Yo soy el Diego, recordando el predio de Larrazábal esquina Chivilcoy, en Villa Fiorito, donde empezó a jugar cuando era niño.



Tal como adelantó Infobae, el encuentro fue organizado por Morla en una charla de café antes de la jura presidencial. Allí, el abogado de Maradona trasmitió el proyecto que "siempre estuvo dándole vueltas" para "generar lugares donde los pibes puedan ir a jugar al fútbol, como tenía él cuando era chico, y que allí mismo además puedan recibir alimentos, pensando en los niños de menores recursos". "Nunca lo pudo poner en práctica, y ahora cree que esta reunión es una buena oportunidad", dijeron desde el entorno del "Diez".



El 14 de diciembre, contó: "Hoy tuve el placer de hablar por teléfono con el presidente Alberto Fernández. El cuenta con el apoyo de todo el pueblo argentino y tiene cero de soberbia. Él, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, saben que nuestra lucha hoy no es por los dólares, sino por el pan. Estamos con ustedes", escribió en su cuenta de Instagram.



Hace un mes, Diego visitó la cancha de Argentinos Juniors, el club donde inició su carrera deportiva y del cual es hincha Fernández.