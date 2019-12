Las apuestas

139461

El 17 de agosto de 1968, además de cumplirse el 119º aniversario del fallecimiento de don José de San Martín, fue el primer partido de la campaña que el arco de Ferro no pudo ser defendido por Rubén Darío Alfonzo.

El "Negro" se fracturó un dedo y fue reemplazado por Sbatella, que era wing derecho pero lo mandaron para Olavarría "total el titular es un fenómeno y no se lesiona nunca...".



Ese partido dejó otra anécdota. "Tito" Alonso reveló que en aquellos tiempos de multitudes en las canchas, había ciertos personajes dando vueltas de este lado del alambrado que levantaban apuestas con el resultado del partido, y el viejo Atlético estuvo a punto de hacer saltar la banca.



"Yo me había jugado todo la guita a mano de Ferro, y cuando perdíamos 2-0 me quería morir. Después lo dimos vuelta y zafé, je" contó Alonso.

