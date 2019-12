139512

Pedestrismo Leonardo Landaburú

El ganador de la Milla habló luego de la competencia. Además, hizo un balance de su año que aún tiene una carrera por delante.

Leonardo Landaburú ya anotó su nombre en la historia de la Milla Urbana Olavarría, ya que la ganó en tres ocasiones luego del triunfo del viernes, y lo hizo en las dos últimas ediciones. El atleta, luego de cruzar el globo, explicó cómo fue la competencia y aprovechó la ocasión para analizar su año deportivo.

"Hubo buen ritmo; sabía que él iba a salir a buscar la carrera (por Luciano Sosa) porque bajó de Cachi y venía para esto, picante. Era una carrera estratégica, tenía que correrlos hasta donde pudiera, pero en los 800 vi que empezó a aflojar el ritmo y entonces aproveché para hacer el cambio y quedarme con la victoria después de ahí".

Además, habló del tramo final tras el giro en la avenida Avellaneda: "Cuando doblo ahí para mí es como el inicio de la carrera; pongo todo en esos últimos 300 metros... me encantan y no lo sufro". Y, por otro lado, Landaburú valoró que "quedé muy contento con la marca, no pensaba meterla y fue casi como en 2016 con lo cual para mí es un montón".

Sin embargo, aclaró que "yo soy lento para esto, pero cuando no están los que andan bien acá, trato de dejar a Olavarría en lo más alto y gracias a Dios se me dio por segunda vez consecutiva", luego de su triunfo en 2018 en el mismo espacio.

A la hora de hacer un balance, global del ciclo, el olavarriense destacó que "para mí fue muy positivo; el 31 voy a Tandil para cerrar el año. Ya desde el 11 de enero arranco de nuevo con la de Trenque Lauquen", pero destacó que "este 2019 fue realmente bueno ya que en las mejores competencias me metí adelante, lo cual es un logro importante ya que soy un atleta amateur y no me dedico a esto".

"La de Boca queda en la historia, fue algo emocionante, y lloraba como un chico. Fue como hacer un gol en La Bombonera. Siempre la corrí y estaba segundo o tercero, con la cual me saqué la espina de ganarla. Después de seis veces se me pudo dar", destacó el ganador de la Milla.

También estuvo presente con los mejores exponentes del deporte: "Compartí la carpa con esos 'monstruos', los africanos, fue algo muy lindo porque los tenía ahí y pude ver qué es lo que hacen. Eso fue emocionante", explicó en el final sobre la maratón de Buenos Aires en la cual obtuvo buenos resultados.

Además, como siempre hace, Leonardo Landaburú se acordó de todos los que están a su lado. "Quiere destacar a Sportia Indumentaria, a mi entrenador Sergio Hoffmann y al grupo Corredores Nocturnos, de Tandil, además de mi familia, mi hija, y a mi hermana que como siempre me guía desde arriba", cerró.