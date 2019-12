Joaquín Parra, otro para Racing

139568

Federal Regional Amateur

El volante viene de jugar la final de la Liga del Sur con su equipo, Villa Mitre, ante Liniers. Estará el jueves en Olavarría para el inicio de los trabajos.

Racing tardó en soltar prenda, hasta que por fin el domingo por la tarde anunció la contratación del volante derecho bahiense Joaquín Parra que, de palabra, tenía casi cerrado cuando a mediados de la semana pasada se dieron a conocer las seis primeras incorporaciones para el TRFA 2020.

"La verdad, no sé cómo llegó mi nombre a Racing, pero en concreto primero me llamó el entrenador, después hablamos con los dirigentes y el miércoles voy para allá" contó el mediocampista, que viene de participar en la resolución de la temporada de la Liga del Sur con su equipo, Villa Mitre, ante Liniers.

"Nos tocó perder, pero metimos un torneo bárbaro. Siento que la tuvimos para ganar, que lo merecimos más que nada en el primer tiempo, y en dos minutos se nos escapó" lamentó.

El mismo balance positivo en el aspecto coral, lo hizo en el individual. "No me quejo. Pude jugar muchos partidos, más que nada en la segunda parte; tuve también partidos en el Federal 'A'. La Liga me dio continuidad y estuve en una final, que es algo muy valioso" celebró.

Como juvenil, compartió un histórico equipo Sub 17 de la Liga del Sur con Lautaro Martínez. "El es un año más chico, pero ya le sobraba en su categoría. Fue un torneo intenso, muy lindo, que duró todo el año y como experiencia fue increíble" destacó.

Tal vidriera le permitió pasar a las inferiores de Gimnasia y Esgrima La Plata. "Fue muy bueno haber estado en AFA, porque se aprenden otras cosas; sobre todo a jugar por abajo y movimientos que van preparando al chico para la Primera. Distinto al campeonato de Liga, donde el roce es mayor. Ambas cosas son necesarias para la formación" opinó.

Joaquín se definió como un "carrilero por la derecha o por la izquierda. Todos los entrenadores que tuve me pidieron hacer el carril, así que estoy bastante acostumbrado".

"Soy rápido, de buen centro, buena pegada y manejo los dos perfiles" acotó.

"Estoy con muchas expectativas de jugar esta competencia que nunca me tocó jugar, y por suerte hay un ex compañero como Nico Katz que también va para allá. Con muchas ganas de arrancar la pretemporada y arrancar este nuevo torneo" comentó.

"Me han dicho que en Racing tienen muy bien vistos a los jugadores de Bahía. Sé que es un grande de allá, que tiene mucha historia, y ojalá se nos dé el tan querido ascenso" cerró.

Parra es otra novedad que se se agrega al arquero Hernán Alvarez (San Lorenzo de Mar del Plata), a los defensores Leonardo Gogna (ex, Santamarina, Atlanta, Alvarado) y Ayrton Palmieri (Estudiantes), el extremo Esteban Santa Cruz (Santamarina) y al delantero Nicolás Katz (Olimpo), más el regreso del volante central Braian Toro (viene de Sansinena).