Racing arrancó su pretemporada

Federal Regional Amateur

Racing, en el Parque Helios Eseveri, puso primera en el 2020. Se mantuvo la base y ya se entrenaron algunos refuerzos.

Con la presencia de 23 jugadores, Racing A. Club arrancó este jueves el año con la pretemporada y con la ilusión renovada de cara a lo que será su presentación en el Torneo Regional Amateur 2020. Así, con los primeros ejercicios y la presentación de algunos de sus refuerzos, el "chaira" está en marcha.

Pasado el mediodía fue el primer encuentro, en este caso en el Parque Helios Eseverri y con trabajos físicos a cargo del cuerpo técnico integrado por Francisco Russo y Jorge "Rombo" Masson. Es que Racing conservó la base del equipo que fue titular en el año, también le dio la oportunidad a un grupo de juveniles, y a eso se agregaron algunos refuerzos.

Estuvieron Ayrton Palmieri (de Estudiantes, el único refuerzo olavarriense), Joaquín Parra (volante, ex Villa Mitre de Bahía Blanca), Leonardo Gogna (ex Santamarina, entre otros), Esteban Santa Cruz (ex Santamarina) y Nicolás Katz (ex Olimpo).

Para la jornada de viernes se espera la presencia del arquero marplatense Hernán Alvarez (ex San Lorenzo de su ciudad) y el lunes arribará Braian Toro, el volante ex Racing y de último paso por Sansinena. También este viernes, pero para evaluarlo, llegará el volante por izquierda Gabriel Flores (de amplio recorrido por el ascenso, incluso en Primera).