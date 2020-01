139771

Federal Franco Irusta

El defensor habló de su presente en el equipo que dirige Mauricio Peralta, y que comparte con muchos conocidos.



Franco Irusta tiene su recorrido en los torneos del interior, y en este caso se le presentó una chance importante ya que es jugador de Ciudad de Bolívar, el equipo de Marcelo Tinelli, que hará en este 2020 su estreno absoluto en fútbol con la presencia en el Regional Amateur (será rival de los olavarrienses).

Luego de una temporada en Pehuajó, al defensor -marcador central o lateral- le llegó esta chance y está bajo el trabajo del entrenador Mauricio Peralta (ya compartieron en Sportivo Piazza). Además, es compañero de los olavarrienses Pablo Mujica y Mauro Beltramella.

Entre otros, también se sumaron los azuleños Gastón y Mariano Borda, Leonel "Toti" Ríos (ex Independiente, entre otros), Luciano Romero (ex Racing y Embajadores), Uriel Raponi (ex Ferro y Racing), Facundo Onraita (ex Ferro de Las Flores y Ferro Carril Sud) y Juan Martín (delantero, de amplio recorrido por el ascenso).

En primera instancia, Irusta contó cómo empezó el proceso: "Siempre se arranca con la mejor; es un lindo desafío por lo que nos vamos a jugar nosotros porque todos sabemos lo que va a ser este equipo. Yo hace ya tres semanas que estoy en Bolívar entrenando; la verdad es que nos están tratando de 10 y se nota que quieren hacer algo grande con lo cual están puestas las mejores expectativas".

Además, se trata de una historia para escribir desde el primer capítulo. "Es un equipo y un club que arranca desde cero. Eso no se si nos va a jugar a favor, o en contra, pero sabemos que empieza todo desde la nada. Acá no había una base, por lo que todos los jugadores vienen de otras ciudades, y lo que había tiene que ver con Balonpié y el trabajo que hizo Guillermo (Panaro)".

"Pero cerca de 20 jugadores somos de afuera, pero por suerte todos los que llegamos entendemos que es arrancar desde cero y por eso estamos a disposición". Y, en ese marco, Irusta reconoció que "ya le ganamos al tiempo porque empezamos tres semanas antes, en relación a otros equipos, ya que algunos se están armando y nosotros vamos para un mes de entrenamientos".

"Ahora va a arrancar lo más duro, pero así son siempre las pretemporadas", remarcó el defensor ex Embajadores, Racing A. Club, Ferro Carril Sud, Jorge Newbery de La Madrid, Sportivo Piazza de Azul y Once Tigres de 9 de Julio, entre otros, en el ámbito nacional.

A su vez, sobre el estilo de juego el defensor aclaró que "te acostumbrás a lo que juega el técnico. Yo tuve la suerte de tenerlo a Mauricio (Peralta) en Azul, con lo cual ya lo conozco y sé qué es lo que quiere, con lo cual es una ventaja".

En ese plano, en el conjunto el equipo también se tiene que armar. "El 90 por ciento del plantel ya llegó, Uriel Raponi creo que es el último. La mayoría nos conocemos porque nos hemos enfrentado, o en algunos casos tuvimos la chance de haber jugado juntos. Se está armando un grupo bárbaro, de buenos pibes, y la gente que viene con experiencia también es excelente".

El club

Sin dudas, la llegada de Ciudad de Bolívar al fútbol, y más precisamente al Regional Amateur -sin previo paso por ninguna competencia liguista-, causó revuelo en el interior. Hoy la entidad ya se prepara para su debut absoluto, no sólo en este evento nacional, ya que lo hará en la disciplina en sí.

"No me preguntaron tanto qué es Ciudad de Bolívar, pero sí me dicen que es el equipo de Tinelli. Muchos no van a hablar de Ciudad de Bolívar, van a decir 'hoy jugamos contra el equipo de Tinelli' ya que el club es más conocido por el vóleibol que por el fútbol, pero esto causó una movida bárbara en la zona y nadie se esperaba de este ingreso a un torneo así, más hoy siendo el presidente de San Lorenzo", indicó el defensor.

En lo personal, Franco Irusta sostuvo que "a mí me sorprendió cuando me llegó el llamado por la propuesta y por lo que querían. Cuando me dijeron que iba a ser el equipo de Tinelli entendí que no podía desaprovechar esta chance", dejó en claro el defensor ya que se trata de una opción muy importante desde todo punto de vista para el jugador.

"El manager del vóleibol es el que nos acomoda los departamentos, por ejemplo. Además tenemos canchas para entrenar... en realidad es algo que no se si se va a ver en un Federal, ya que está todo en cuanto a las comodidades, y eso es una ventaja. Es algo muy profesional", valoró.

Pero, entonces, está claro cuál es el objetivo. "Cuando me llamaron, lo primero que me dijeron es que quieren el ascenso. Nos contaron que Tinelli cuando se pone algo en la cabeza lo quiere, con lo cual todo el trabajo es muy profesional; estamos entrenando en doble y triple turno, entre canchas y gimnasio, con lo cual uno se acomoda a lo que quieren y nos está yendo bien", opinó.

En el final, habló de la competencia: "Nosotros ya llevamos un tiempo, pero todavía falta para el inicio del torneo. Uno siempre espera lo más lindo, que es jugar, aunque hay que estar tranquilos y hacer una buena pretemporada", cerró Franco Irusta que tuvo un año de trabajo en Pehuajó: "Es un torneo muy competitivo, con mucha gente de afuera. Queríamos salir campeones, pero perdimos en semifinales, aunque en lo personal fue un buen ciclo y gracias a eso hoy puedo llegar a Ciudad de Bolívar".