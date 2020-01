Estudiantes arranca el año

139775

Menores

Estudiantes, con sus equipos, empezará este lunes la pretemporada de cara a un ciclo intenso.

Este lunes, desde las 8.30, están citados todos los planteles Sub 14, Sub 16 y Sub 18 femenino y a partir de las 10.30 lo harán los planteles Sub 16 y Sub 18 masculinos.

El bataraz comenzará de esta forma los trabajos físicos y técnicos de cara a la larga temporada que incluye torneos Abiertos, Liprobo, TPC y Torneos de la AOV.

La pretemporada estará a cargo de los entrenadores Guillermo Ducuing y Analía Quintana Mora.