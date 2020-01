139886

08.01 | Nac. e Int. Matías Abelairas

El volante olavarriense, luego de su paso por Independiente Rivadavia de Mendoza, comenzó en el inicio de la semana un nuevo desafío deportivo en Palmaflor de Bolivia.

El conjunto, que acaba de ascender a la elite de dicho país luego del ascenso logrado tras ganar la Copa Simón Bolívar, arrancó la pretemporada en el estadio Municipal de Quillacollo y con miras a su gran objetivo institucional de 2020: edificar el sueño de ser protagonista de la división profesional, instancia en la que debutará de manera absoluta.

En la práctica estuvieron presentes todos los jugadores que actuaron el año pasado con la casaca del Verdeamarillo, excepto el portero nacional Juan Carlos Robles y el atacante brasileño Magno Costa, ambos fuera de los planes del equipo dirigido por Humberto Viviani.

El olavarriense fue parte de los trabajos y anunció que "es un desafío muy importante para mi carrera. La liga de Bolivia es muy linda para jugarla. Me motiva las ganas de seguir jugando", contó Matías Abelairas en su llegada al país.

Con 34 años, y luego de esperar por la chance, Abelairas estará nuevamente en cancha. En este caso en Bolivia, luego de su paso por diversas entidades de países como Chile, Brasil, México, Chipre y Rumania, lógicamente más allá de la Argentina donde estuvo en River, Banfield e Independiente Rivadavia.

Además, aclaró que "sólo me queda trabajar mucho para buscar un puesto en el equipo titular. Esta pretemporada me vendrá muy bien para encontrar un buen nivel y apoyar al equipo". En una nota del diario Opinión, el olavarriense aseguró que busca ser un jugador que "lo que hice atrás no es definitivo, el fútbol es presente y puedo seguir jugando a buen nivel".