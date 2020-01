Comienza la Copa

139918

09.01 | Aficionado Fútbol amateur

La competencia reunirá varios equipos, tanto locales como de distintos puntos del país. Arranca este viernes.

La Copa Nacional denominada "Ciudad de Olavarría" ya está más cerca para su ciclo 2020 -la segunda edición- ya que el evento comenzará este viernes en cada una de las sedes, y se extenderá hasta el domingo 12, para conocer al nuevo campeón del torneo de fútbol amateur.

El mismo contará con 20 equipos (11 locales y 9 visitantes). Será en cinco sedes, bajo la organización de la estructura de Colonias y Cerros, y la competencia contará con cinco zonas de cuatro equipos donde clasificarán todos los primeros y los tres mejores segundos. La organización anticipó cómo quedaron los grupos y dio a conocer el fixture.

Zona 1: Colgante (Necochea), Unión es Fuerzo (Bolívar), Deportivo Bunge (Benito Juárez), Peña de Boca; Zona 2: La Fraternidad, Crotto (Tapalqué), Heladería Stracquadaini (Azul) y Mnimercado Colo; Zona 3: Villa Mi Serranía, Sportivo López (Benito Juárez), Provincial La 14 (Bolívar), Urquiza.

Zona 4: Cumbre (Bariloche), Sindicato de Municipales, Veterinaria El Ombú y Atlanta; Zona 5: Chacarita, Barcelona, Facundo Quiroga y Distribuidora Dibbs. Además, se dio a conocer el fixture de la competencia de carácter nacional.

Zona 1 (sede Sierra Chica). Fecha 1 (viernes 10): a las 16, Colgante - Unión es Fuerzo; a las 17, Deportivo Bunge - Peña de Boca. Fecha 2 (sábado 11): a las 10, Colgante - Deportivo Bunge; a las 11, Unión es Fuerzo - Peña de Boca. Fecha 3 (sábado 11): a las 15, Colgante - Peña de Boca; a las 16, Unión es Fuerzo - Deportivo Bunge.

Zona 2 (Complejo Tradición Nº 1). Fecha 1 (viernes 10): a las 16, La Fraternidad - Crotto; a las 17, Heladería Stracquadaini - Minimercado Colo. Fecha 2 (sábado 11): a las 10, La Fraternidad - Heladería Stracquadaini, a las 11, Crotto - Minimercado Colo. Fecha 3 (sábado 11): a las 15, La Fraternidad - Minimercado Colo; a las 16, Crotto - Heladería Stracquadaini.

Zona 3 (sede Villa Mi Serranía). Fecha 1 (viernes 10): a las 16, Villa Mi Serranía - Sportivo López; a las 17, Provincial La 14 - Urquiza. Fecha 2 (sábado 11): a las 10, Villa Mi Serranía - Provincial La 14; a las 11, Sportivo López - Urquiza. Fecha 3 (sábado 11): a las 15, Villa Mi Serranía - Urquiza; a las 16, Sportivo López - Provincial La 14.

Zona 4 (sede Loma Negra). Fecha 1 (viernes 10): a las 16, Cumbre - Sindicato de Municipales; a las 17, Veterinaria El Ombú - Atlanta. Fecha 2 (sábado 11): a las 10, Cumbre - Veterinaria El Ombú; a las 11, Sindicato de Municipales - Atlanta. Fecha 3 (sábado 11): a las 15, Cumbre - Atlanta; a las 16, Sindicato de Municipales - Veterinaria El Ombú.

Zona 5 (sede La Tradición Nº 2). Fecha 1 (viernes 10): a las 16, Chacarita - Barcelona; a las 17, Facundo Quiroga - Distribuidora Dibbs. Fecha 2 (sábado 11): a las 10, Chacarita - Facundo Quiroga; a las 11, Barcelona - Distribuidora Dibbs. Fecha 3 (sábado 11): a las 15, Chacarita - Distribuidora Dibbs; a las 16, Barcelona - Facundo Quiroga.

La etapa final comenzará en Loma Negra, el sábado 11, con los cuartos de final. A las 19.15, primero de la Zona 1 vs. tercer mejor segundo; a las 20.15, primero de la Zona 2 vs. segundo mejor segundo; a las 21.15, primero Zona 3 vs. tercer mejor segundo; a las 22.15, primero Zona 4 vs. primero Zona 5.

Ya el domingo se jugarán las semifinales (a las 10 y a las 11), mientras que a las 18 chocarán por el tercer puesto y a las 19.30 arrancará la final de esta segunda edición. En la final, en el inicio de 2019, Pueyrredón venció a La Fraternidad en la definición.