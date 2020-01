Francisco Russo y un balance positivo

140012

12.01 | Federal Regional Amateur

El DT de Racing destacó el trabajo de sus dirigidos luego del primer amistoso ante Barracas Central.

Francisco Russo, ya de regreso desde Tandil luego del primer amistoso de pretemporada frente a Barracas Central, se mostró muy conforme con la labor de su equipo. Se trató, entonces, de la primera prueba ante un equipo de otro nivel (supera a Racing en dos categorías).

En ese marco, el DT del "chaira" explicó que la práctica "fue buena porque competimos con un rival de una categoría bastante superior, y terminamos 1 a 1, en incluso tuvimos chances para ganar. Nosotros estamos en plena pretemporada, lo vi bien al equipo", valoró.

Además, explicó que "fue un partido que no era fácil, en lo previo, pero me voy conforme. Estuvimos ordenados en defensa ante jugadores de jerarquía", contó Russo y agregó: "Se nota bastante la categoría. Se vio en los primeros 15 minutos; después encontramos el fútbol y se emparejó. Tuvimos la pelota, se nos dio el empate. Ellos después no llegaron, aunque tiene dos planteles de primera. El otro equipo perdió pero mantuvo la línea de juego", evaluó en el global.

Por último, Francisco Russo valoró que "la gente de Barracas Central nos atendió bien, jugamos en un gran piso y eso ayuda", teniendo en cuenta que el duelo fue en el estadio "General San Martín" de la ciudad serrana. El próximo ensayo para Racing será en la semana con Estudiantes (día y horario a confirmar, aunque sería el miércoles).

En tanto que el sábado Racing regresará a Tandil, pero para jugar ante Santamarina -también de la Primera Nacional-. "Hay que hacer un sacrificio, pero es un deporte y hacemos lo que nos gusta". Y en el final habló de la llegada de algún refuerzo más: "Vamos a ver si nos falta algo más, se fueron cayendo algunas opciones. Estoy conforme, tenemos una base de jugadores del club", cerró el entrenador de Racing luego del primer ensayo.